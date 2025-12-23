Casa Blanca niega petición de obispos de parar acciones contra inmigrantes en Navidad

Los obispos católicos de Florida solicitaron al presidente Donald Trump que suspenda temporalmente las redadas migratorias durante las fiestas navideñas, en un pedido que busca proteger a familias y comunidades enteras. La apelación fue encabezada por el arzobispo de Miami, Thomas Wenski, y firmada por siete miembros más de la Conferencia de Obispos Católicos del estado.

En su carta, Wenski advirtió que las operaciones de deportación masiva actualmente afectan no solo a migrantes irregulares, sino también a familiares y vecinos que se encuentran legalmente en Estados Unidos. Señaló que el clima de miedo generado por estas acciones impacta la vida cotidiana y la estabilidad emocional de muchas personas.

“Un enfoque de máxima aplicación ahora atrapa a personas que no son criminales, sino trabajadores que contribuyen a la economía”, escribió Wenski, destacando que los esfuerzos iniciales para remover criminales peligrosos ya se han cumplido en gran medida. La petición busca, según el arzobispo, un gesto de humanidad durante la temporada festiva.

Solicitud y respuesta sobre las redadas navideñas

La Casa Blanca respondió por correo electrónico a la apelación, pero sin hacer referencia a la temporada navideña. Abigail Jackson, portavoz presidencial, indicó que Trump cumple su promesa electoral de deportar a inmigrantes ilegales con antecedentes criminales, dejando claro que las operaciones continuarán según lo programado.

Wenski ha sido un crítico constante de las políticas migratorias que separan familias y generan temor entre las comunidades. En septiembre pasado, participó en un panel en la Universidad de Georgetown, donde cuestionó las prácticas del gobierno por alterar la vida familiar y eclesiástica de los migrantes.

El arzobispo también resaltó la contribución de los inmigrantes a sectores clave de la economía estadounidense. “En agricultura, servicios, cuidado de la salud y construcción, algunos de los mejores trabajadores son inmigrantes”, explicó Wenski, subrayando la necesidad de humanizar y racionalizar la aplicación de la ley migratoria sin dejar de cumplirla.

Además, Wenski colabora con la iniciativa “Knights on Bikes” de los Caballeros de Colón, que busca atender las necesidades espirituales de personas detenidas en cárceles de inmigrantes. Entre sus acciones, destacó la posibilidad de celebrar misas y rezar rosarios en instalaciones como la prisión de los Everglades, conocida como “Alcatraz de los Caimanes”.

“Invitar a los detenidos a rezar, incluso en circunstancias deshumanizantes, enfatiza y reafirma su dignidad”, dijo Wenski, quien considera que la dimensión espiritual es fundamental incluso en contextos de detención y estrés extremo.

El arzobispo ha insistido en que la política migratoria puede ser efectiva sin dejar de lado la empatía y el respeto por los derechos humanos. Su llamado a una pausa en las redadas busca un equilibrio entre cumplimiento de la ley y protección de las familias durante la Navidad.

La historia refleja la tensión existente entre el gobierno federal y líderes religiosos en Florida, quienes defienden la dignidad de los migrantes y buscan que las operaciones de deportación consideren el impacto humano de cada decisión.