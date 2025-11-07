Fin del TPS para 250,000 venezolanos: comienza el riesgo de deportación

Oficialmente, más de 250,000 inmigrantes venezolanos en Estados Unidos quedaron sin protección frente a deportaciones desde este viernes 7 de noviembre, tras el fin del período de gracia del Estatus de Protección Temporal (TPS).

La medida, derivada de una decisión de la administración de Donald Trump y un fallo de la Corte Suprema, deja a miles de familias en incertidumbre y con riesgo de ser detenidas o expulsadas del país.

Qué implica para los venezolanos perder el TPS

El TPS ofrecía una cobertura migratoria temporal a venezolanos que habían huido de la crisis política y económica en su país.

Con su vencimiento, quienes no lograron renovar o acceder a otro tipo de estatus pierden derechos fundamentales como trabajar legalmente, mantener una licencia de conducir o acceder a ciertos beneficios educativos y financieros.

“Al quedarse sin estatus, quedan sin cualquier tipo de oportunidad para mantener una protección migratoria. En ese momento podrían ser detenidos y enfrentar un proceso de deportación”, señaló el abogado migratorio Haim Vásquez, en conversación con CNN.

Asimismo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) expone: “Si usted es extranjero y era beneficiario del TPS para Venezuela, debe prepararse para regresar a Venezuela si no tiene otra base legal para permanecer en Estados Unidos”.

De acuerdo con Vásquez, la página del USCIS aclara que solo los venezolanos que renovaron entre el 17 de enero y el 5 de febrero de 2025 conservarán su documentación y permiso de trabajo hasta octubre de 2026.

El asilo político, una vía legal muy limitada

Aunque el asilo político sigue siendo una alternativa, Haim Vásquez advierte que pocos cumplen con los criterios exigidos por la ley.

En este sentido, explica que los solicitantes deben demostrar persecución o temor fundado por motivos de raza, religión, nacionalidad, grupo social u opinión política, pero las cortes han endurecido las evaluaciones y el margen de aprobación se ha reducido.

El Gobierno de Trump instruyó a los jueces de inmigración a desechar los casos considerados “deficientes”, lo que complica aún más la situación.

Otros caminos posibles, aunque específicos, incluyen el matrimonio con un ciudadano estadounidense o la visa U, destinada a víctimas de delitos graves, pero ambos procesos son lentos y no garantizan aprobación inmediata.

Desde finales de octubre, cientos de venezolanos han perdido sus trabajos, ya que los empleadores no pueden mantener contratados a trabajadores sin permiso legal.

“Los están despidiendo antes, para un empleador no es rentable saber que en una semana se queda sin empleado”, dijo Adelys Ferro, cofundadora y directora ejecutiva de Venezuelan American Caucus, una ONG que aboga por los derechos de los inmigrantes venezolanos.

A esto se suman los seguros de salud cancelados, tratamientos médicos impagables y familias con hijos nacidos en Estados Unidos que podrían quedar separadas. “Son familias literalmente arrancadas, de la manera más brutal”, afirmó Ferro.

Volver a Venezuela: una decisión inédita para muchos

Muchos inmigrantes en Estados Unidos aseguran que volver a Venezuela no es una opción, mientras Nicolás Maduro siga en el poder. “Hay muchos que han sido perseguidos políticos, están aterrorizados, podría significar desaparecer a manos del régimen”, advirtió la activista.

Otros, en cambio, evalúan regresar bajo programas de retorno voluntario ofrecidos por el gobierno estadounidense, que incluyen un incentivo económico de hasta $1,000 dólares.

Sin embargo, Vásquez advierte que “conoce casos de personas que no recibieron el pago” y recomienda asesoramiento legal previo para evitar errores que afecten futuros intentos migratorios.

