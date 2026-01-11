Reportan creación de empleos a su nivel más bajo

María Trujillo se quedó sin empleo a finales de julio debido a los recortes que el presidente Donald Trump a los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), luego de que la organización no lucrativa para la que trabajaba en Los Ángeles, la despidió a ella y a una decena de sus compañeros.

Pero tras seis meses de búsqueda infructuosa de empleo, María ha caído en depresión.

“Ahora entiendo por qué mucha gente se quita la vida. No estoy diciendo que yo lo voy a hacer. Tengo dos hijos por quienes luchar, pero la autoestima se me ha caído por los suelos, me he sentido muy triste y he llorado mucho”, dice María de casi 50 años.

Tras buscar sin resultado alguno en su campo de experiencia en las relaciones públicas, dice que llegó a un punto en el que no le ha quedado otra opción, más que aceptar empleos que no tienen nada que ver con su especialidad.

“Estoy esperando que me avisen de un trabajo en una florería. El pago es de $20 por hora, pero no tengo otra alternativa. Si me aceptan, lo voy a tomar”.

De acuerdo al Buró de Estadísticas Laborales, el país está creando empleos, pero a un ritmo demasiado débil. En diciembre, agregó 50,000 nuevos puestos al mercado laboral, muy por debajo de lo que los analistas anticipaban ,ya que esperaban 70,000.

La tasa de desempleo nacional cayó 4.4%, y estimaciones preliminares estiman que la economía agregó 548,000 trabajos en el 2025, el crecimiento anual más lento en un año de no recesión desde 2003.

Con excepción de 2020, el año de la pandemia de covid-19, el mes de diciembre de 2025, registró la cifra más baja de empleos en una década.

Roy Cisneros, un joven de 27 años, recién graduado de la universidad, lleva meses llenado solicitudes de empleo en Los Ángeles y haciendo entrevistas, para que al final después de estar entre los finalistas para ser contratados, las compañías le escriban dándole las gracias.

“Me dicen que no tengo suficiente experiencia, pero cómo la voy a obtener si no me dan una oportunidad”, dice Roy desesperado tras meses de búsqueda infructuosa de ocupación. Ha sido su abuelo materno quien ha salido al quite, apoyándolo económicamente para que pueda pagar la renta de su departamento.

El Departamento de Empleo de California (EDD) reveló a principios de enero que la tasa de desempleo de California mejoró levemente y el número de empleos de nómina incrementó en 32,500 durante noviembre de 2025

Por tanto, la tasa de desempleo del estado se redujo al 5.5% en noviembre contra 5.6% de septiembre.

De acuerdo al EDD, la tasa de desempleo de California se mantiene estable, mientras que a nivel nacional aumentó 0.4 puntos porcentuales desde noviembre de 2024.

Seis de los 11 sectores industriales de California que generaron empleos durante noviembre, fueron encabezados por el sector de la educación privada y servicios de salud como centros de cuidados de pacientes ambulatorios, consultorios dentales, instalaciones de enfermería especializada.

Otros sectores de crecimiento fueron el comercio, transporte y servicios públicos gracias a incrementos en servicios de mensajería, almacenaje y comerciales conforme se acercó la temporada festiva.

Pero cuáles fueron los sectores que observaron la mayor pérdida de empleos.

El EDD reportó este mes que el más afectado fue el sector manufacturero, en parte debido a los aranceles de importación que afectan las operaciones empresariales.

El declive fue encabezado por las empresas que manufacturan productos de computadora y electrónicos, equipo de transporte, artículos de plástico y de goma.

El número de californianos desempleados en noviembre fue de 1,104,300, un incremento de 27,400 desde noviembre de 2024. La tasa de desempleo en Los Ángeles es de 5.7%.

En una entrevista con Fox Business, el economista Kevin Hassett, director del National Economic Council señaló a la deportación de inmigrantes y la reducción de la fuerza laboral federal como las razones del menor crecimiento del empleo, dos políticas que la administración considera beneficiosas para el país.

Juan José Gutiérrez, líder de la Coalición por los Derechos Plenos de los Inmigrantes dijo que las redadas han afectado mucho; y el próximo cierre de Tyson Foods la planta de carne en el estado de Nebraska, en un pueblo donde el 70% de sus habitantes es inmigrante, va a tener un gran impacto.

Agregó que a los deportados hay que sumarle los que se van por su propia voluntad del país; y al hecho de que ya no están llegando los inmigrantes.

Además – señaló – que el gobierno de Trump no le ha dado prioridad a la creación de empleos sino a financiar la industria de la guerra, con su intención de doblar el presupuesto de lo que antes era el Departamento de Defensa para el 2027.

“En términos económicos, apenas estamos viendo la punta del iceberg. Solo es una elite muy pequeña la que absorbe la mayoría de la riqueza mientras que las amplias mayorías están cada vez más empobrecida y con condiciones de vida deterioradas”.

Si bien – dijo – que la economía en general se ha mantenido en equilibrio, mucha gente está muy a disgusto, porque Trump prometió que las condiciones de vida de los trabajadores iban a mejorar, y ha ocurrido todo lo contrario, y específicamente en el area de los empleos”.