Trump firma en Versalles el memorando con Irán y abre cuenta regresiva de 60 días para acuerdo definitivo

Donald Trump confirmó este miércoles que firmó en el Palacio de Versalles el memorando de entendimiento alcanzado con Irán, un documento que busca poner fin a más de tres meses de hostilidades y abrir una nueva etapa de negociaciones sobre el programa nuclear iraní, el levantamiento de sanciones y la seguridad en el estrecho de Ormuz.

Frente a periodistas, Trump comentó de forma escueta: “Está firmado… lo firmé en Versalles”. Horas después, su asesor Dan Scavino difundió en la red social X un video en el que se observa al mandatario estadounidense rubricando el documento y entregándolo posteriormente al secretario de Estado, Marco Rubio. Según las imágenes divulgadas, el acto tuvo lugar durante la visita de Trump a Francia, donde también estuvo acompañado por el presidente francés, Emmanuel Macron.

La firma se produjo antes de la ceremonia presencial que inicialmente estaba prevista para celebrarse en Suiza. Medios internacionales reportaron que Teherán había optado por una firma electrónica anticipada, una decisión que permitió formalizar el memorando varios días antes de lo previsto.

Just prior to this evenings dinner at Versailles in France, hosted by President @EmmanuelMacron?President @realDonaldTrump signed the Iran Memorandum of Understanding, once Secretary Rubio received it?



“A pretty key moment in history we are sharing together?” @SecRubio pic.twitter.com/sLYi6G9TM3 — Dan Scavino (@Scavino47) June 17, 2026

El acuerdo, conocido como el “Memorando de Islamabad” por el papel mediador desempeñado por Pakistán durante meses de conversaciones indirectas, establece un cese inmediato de las operaciones militares y crea una ventana de 60 días para negociar un pacto definitivo entre Washington y Teherán.

Entre sus puntos centrales figura la reapertura del estrecho de Ormuz al tráfico comercial, el levantamiento progresivo del bloqueo naval estadounidense sobre puertos iraníes y el inicio de conversaciones sobre el futuro del programa nuclear de la República Islámica.

De acuerdo con el texto divulgado por funcionarios estadounidenses, Irán se compromete a mantener una política de no proliferación nuclear y a negociar mecanismos supervisados por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para gestionar sus reservas de uranio enriquecido. A cambio, Estados Unidos contempla exenciones temporales a sanciones relacionadas con las exportaciones petroleras iraníes y la liberación gradual de activos congelados, sujetos al cumplimiento de los compromisos acordados.

La administración Trump ha presentado el memorando como un primer paso hacia una normalización más amplia. Reuters informó que el borrador también prevé la elaboración de un programa internacional de reconstrucción para Irán y la eventual eliminación de sanciones estadounidenses y de Naciones Unidas, aunque esos puntos dependerán de la negociación de un acuerdo final y de mecanismos de verificación posteriores.

Sin embargo, el entendimiento sigue siendo provisional, según trascendió, el propio texto del memorando establece que cualquiera de las partes podría abandonar las negociaciones si considera que la otra incumple los compromisos asumidos.

Aunque Trump celebró la firma como un avance histórico, diversos legisladores estadounidenses y sectores críticos han cuestionado algunas concesiones incluidas en el memorando, argumentando que los compromisos nucleares iraníes aún carecen de detalles suficientes. Por ello, los próximos 60 días serán decisivos para determinar si el entendimiento alcanzado en Versalles se convierte en un acuerdo permanente o queda como un intento fallido de desescalada diplomática.

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