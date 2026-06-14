La Guardia Revolucionaria Iraní echaría abajo el acuerdo propuesto por Trump para concluir la guerra

Aunque el presidente Donald Trump anticipó que este domingo podría firmarse un acuerdo virtual con la República Islámica para dar por concluida la guerra y con ello reabrir el estrecho de Ormuz, la propuesta no le resulta adecuada a las fuerzas armadas iraníes, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), al grado de poner en tela de juicio el compromiso de rubricarlo.

A través de una extensa publicación compartida en la plataforma Truth Social, el magnate neoyorquino señaló haber convencido a las autoridades iraníes para lograr un entendimiento con el gobierno de Washington y sellar un acuerdo entre ambas partes.

“El acuerdo se firmará mañana, e inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz estará ABIERTO PARA TODOS. Nuestra relación con Irán es muy diferente y mejor que la que tuvieron las administraciones anteriores”, escribió.

El mandatario republicano descartó que los iranís vayan a recibir una compensación millonaria y además mencionó que su uranio enriquecido para fabricar armas nucleares será rastreado en la zona donde quedó sepultado, pues el objetivo es destruirlo por completo.

“A diferencia de los cientos de miles de millones de dólares que Obama les pagó, incluyendo $1,700 millones de dólares en efectivo, aquí no habrá intercambio de dinero.

En el momento oportuno, cuando todo esté en calma, entraremos y recuperaremos el polvo nuclear, enterrado en las profundidades de las imponentes montañas de granito sumergidas, gracias a nuestros magníficos bombarderos B-2 y sus brillantes pilotos, y lo desintegraremos y destruiremos, ya sea en Irán o en Estados Unidos”, ahondó.

La Guardia Revolucionaria Iraní parece no tener prisa para librarse de la guerra declarada por el gobierno estadounidense. (Crédito: Sepahnews / AP)

Sin embargo, cuando una gran parte de las petromonarquías se frotaban las manos anticipando la conclusión del conflicto bélico detonado desde el 28 de febrero, una publicación de la Guardia Revolucionaria Iraní compartida en Telegram volvió a hacer estremecer al mundo, pues presuntamente descarta que se vaya a concretar la firma del tan esperado acuerdo.

El texto indica que el anuncio de Trump se produce “a pesar de que los negociadores iraníes han declarado explícitamente que el memorándum aún no se ha finalizado y que la firma del domingo definitivamente no se producirá”.

Al parecer, a los iraníes tampoco les resultó grata la intención del presidente estadounidense de pretender hacer coincidir su cumpleaños número 80 con la firma virtual de un acuerdo, esto debido a que tampoco mostró interés por hacerlo de manera personal.

“Algunos observadores creen que su insistencia puede deberse al deseo de utilizar la ocasión simbólicamente y convertirla en un evento publicitario personal”, concluye la publicación.

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