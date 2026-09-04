Ante la incredulidad de Lupillo Rivera, Gaby Borges fue eliminada de “Top Chef VIP 5”

Los nervios traicionaron a Gaby Borges anoche y esto la llevó a cometer graves errores en la cocina de “Top Chef VIP 5”. El resultado: ser eliminada de la competencia. Su salida dejó impactado a Lupillo Rivera, primero por el cariño, y segundo, porque de la noche a la mañana el cantante se ha convertido en el más odiado de la competencia.

Gaby terminó abandonando la competencia mientras esperaba la decisión de los chefs, tomada de la mano de Diana Henao. El 3 de septiembre no fue un buen día para la joven actriz y cantante; sin embargo, su paso por los fogones de este reality fue digno. Sobre todo porque llegó sin saber nada de cocina, y salió siendo una digna contrincante que en varias ocasiones, gracias a su esfuerzo, evitó caer en retos de eliminación.

La belleza rubia logró aprender nuevas técnicas de cocina, pero no logró dominar el estrés. El cual al final fue lo que terminó restándole méritos en una competencia, en la que ciertamente se le olvidó cómo se hace un buen puré.

Horas después de su eliminación, logramos conversar con Borges; sin embargo, nos dice en exclusiva que aún no sabe si volverá a las cocinas de “Top Chef VIP 5”, porque tiene una canción que pronto estará promocionando. Eso sí, destaca que tampoco dice nunca.

Sobre qué más hablamos, se enterarán la próxima semana, en donde explica qué sucedió en torno al chef que aparentemente compartían con Miguel Arce.

Recordemos que antes de Gaby, José Joel, reconocido actor y cantante mexicano, ya había sido eliminado esta semana. Ambos se unen así a la lista de famosos que no han podido avanzar en el reto de cocina; hablamos de La Divaza, Caramelo y Athenea. Porque Sheynnis Palacios y Carlos Ferro salieron del reality por situaciones externas a la competencia.

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