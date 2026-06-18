Acusan a mexicano con DACA de liderar presunto complot contra evento de UFC

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que un ciudadano mexicano identificado como Abraham Hermosillo Álvarez, de 31 años, fue arrestado por su presunta participación como organizador principal de un supuesto complot terrorista dirigido contra asistentes y funcionarios que participarían en el evento UFC America 250, celebrado en los alrededores de la Casa Blanca.

De acuerdo con información difundida por el DHS y el Departamento de Justicia (DOJ), Hermosillo Álvarez fue detenido el pasado 14 de junio en Omaha, Nebraska. Las autoridades estadounidenses sostienen que el sospechoso coordinó junto con otras cuatro personas un plan para ejecutar un ataque de gran magnitud durante el evento deportivo.

Autoridades señalan uso de drones y francotiradores

Según la investigación federal, los cinco acusados —Tycen C. Proper, Bryan Omar Roa, Michael Alan Thomas, Daniel K. Eskridge y Abraham Hermosillo Alvarez— enfrentan cargos por conspiración para cometer asesinato y conspiración para cometer actos violentos en terrenos de la Casa Blanca. Los reportes señalan que el mexicano utilizaba el alias de “Shepherd” y presuntamente compartió detalles del plan en un grupo de mensajería cifrada.

Las autoridades sostienen que en esas conversaciones se discutió el uso de drones y francotiradores con la intención de provocar el mayor número posible de víctimas. No obstante, hasta el momento los acusados no han sido declarados culpables y el caso continúa en proceso judicial.

DHS destaca historial migratorio del sospechoso

El DHS indicó que Hermosillo Álvarez ingresó a Estados Unidos con una visa de turista B2 y permaneció en el país después de que ésta expirara en diciembre de 2001. Posteriormente, recibió protección bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) durante la administración del expresidente Barack Obama en 2014.

“Este extranjero ilegal de México nunca debió haber sido autorizado a permanecer en nuestro país”, afirmó Lauren Bis, subsecretaria interina de Asuntos Públicos del DHS. La funcionaria agregó que los acusados enfrentarán la justicia por los cargos federales presentados en su contra.

Las autoridades migratorias confirmaron además que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden de retención migratoria contra Hermosillo Álvarez mientras avanzan las investigaciones.

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