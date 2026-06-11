Plan de Trump de organizar un evento de UFC en la Casa Blanca costará más de $60 millones de dólares

El deseo del presidente Donald Trump de montar una función del Ultimate Fighting Championship (UFC) en el jardín sur de la Casa Blanca, como parte de la agenda para conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos, pero sobre todo para festejar su cumpleaños número 80, tendrá un costo superior a $60 millones de dólares.

Desde julio del año pasado, el magnate neoyorquino dio a conocer su intención de organizar una cartelera del UFC como parte de las celebraciones del 250° aniversario de la independencia.

La declaración con la cual se logró la separación formal del Imperio británico y con ello la independencia estadounidense se firmó el 4 de julio de 1776, así que Trump consideró adecuado festejar dicho acontecimiento montando un octágono en un espacio cercano a la residencia oficial y ofrecer una magna función de artes marciales mixtas, deporte del cual desde hace es aficionado.

Bajo ese enfoque, se comenzó a trabajar en los preparativos bajo la asesoría de Dana White, presidente del UFC, y a mediados de mayo se dio a conocer que velada incluiría cinco peleas, de las cuales la principal será un duelo entre Ilia Topuria y Justin Gaethje donde estará en disputa el título de peso ligero.

Con tres semanas de anticipación, inició el montaje de las primeras estructuras de un escenario descomunal.

Con tres semanas de anticipación se pudo montar el escenario para celebrar la velada de UFC en el jardín sur de la Casa Blanca. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP)

Aunque los directivos del UFC anticipan que los millonarios premios a repartir entre los ganadores de los combates serán cubiertos en su totalidad por Crypto.com, documentos judiciales proyectan que el costo del evento rebasará $60 millones de dólares.

Dicha cantidad de dinero cubre el montaje del octágono, la alimentación y el pago de los 900 trabajadores a cargo de la instalación de las tribunas destinas al público asistente a la velada del próximo domingo, así como el resto de los gastos.

“En la preparación se han invertido más de $60 millones de dólares y decenas de miles de horas de trabajo. Se espera que más de 4,000 espectadores asistan al Jardín Sur, incluidos más de 1,000 miembros de nuestras fuerzas armadas, y se prevé que más de 120,00 visitantes presencien el evento desde la Elipse cercana tras ganar entradas gratuitas en una lotería”, detalla parte de un documento presentado recientemente por el gobierno.

Durante una entrevista concedida a la plataforma de noticias The Hollywood Reporter, Mark Shapiro, presidente y director de operaciones de TKO, empresa matriz de la UFC, dio a conocer que no ganará un solo dólar proveniente del evento.

“No vamos a ganar dinero con el 250 aniversario de Estados Unidos. Se trata de una inversión a largo plazo. Se trata de obtener cobertura mediática gratuita. Consideramos esta oportunidad única en la vida como una inversión estratégica para impulsar la captación de suscriptores en Paramount+, una muestra masiva de la audiencia de la UFC en general y una cobertura mediática similar a la del Super Bowl en todo el mundo”, puntualizó.

Sigue leyendo:

• Donald Trump planea organizar una pelea de Artes Marciales Mixtas en la Casa Blanca

• La Casa Blanca pretende imponer un récord Guinness durante celebración del 250 aniversario de EE.UU.

• Trump compró acciones de UFC mientras impulsaba pelea en la Casa Blanca