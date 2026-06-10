Trump afirma que demanda para frenar pelea de UFC en la Casa Blanca llegó tarde

La administración del presidente Donald Trump pidió a un juez federal rechazar una demanda que busca impedir la realización de una pelea de la Ultimate Fighting Championship (UFC) en los jardines de la Casa Blanca, argumentando que la acción legal fue presentada demasiado tarde y que detener el evento provocaría importantes afectaciones logísticas y económicas.

De acuerdo con documentos judiciales citados por CNN, abogados del Departamento de Justicia (DOJ) sostuvieron que cancelar la función, programada para este fin de semana, alteraría meses de preparación y perjudicaría a miles de aficionados, organizadores y atletas que ya forman parte del espectáculo.

La demanda fue presentada por dos residentes de Virginia, representados por el Proyecto de Integridad Pública, quienes argumentan que el gobierno permitió el uso de una propiedad federal para un evento privado, aunque el mandatario asegura que forma parte de las celebraciones del 250 aniversario de la independencia de EE.UU., sin cumplir con ciertos requisitos legales.

Sin embargo, la administración Trump considera que los demandantes esperaron demasiado tiempo para acudir a los tribunales.

“Nadie está reteniendo a los demandantes con una llave de jiu-jitsu, obligándolos a ver UFC Freedom 250 en contra de su voluntad”, señalaron los abogados del gobierno en su respuesta judicial.

La polémica por el uso de la Casa Blanca

Los demandantes sostienen que las autoridades federales habrían eludido normas relacionadas con la instalación de estructuras temporales en terrenos públicos de Washington, además de cuestionar el uso de espacios considerados simbólicos para la realización de un espectáculo deportivo.

En los últimos días, trabajadores instalaron una enorme estructura en el Jardín Sur de la Casa Blanca, donde se prevé que se lleven a cabo los combates. Además, el pesaje ceremonial está programado frente al Monumento a Lincoln.

Los abogados que impulsan la demanda afirman que, una vez celebrado el evento, cualquier supuesto daño sería irreversible.

“Una vez que se celebren las peleas en jaula en el Jardín Sur, la violación del carácter y la santidad de estos espacios monumentales será imposible de remediar”, argumentaron en los documentos entregados a la corte.

El presidente Donald Trump asiste al evento UFC 327 en el Kaseya Center, el sábado 11 de abril de 2026, en Miami, junto a Dana White. Crédito: Rebecca Blackwell | AP

La Casa Blanca advierte riesgos por una cancelación

El DOJ también aseguró que suspender el evento a pocos días de su realización podría generar consecuencias para los propios peleadores.

Según el gobierno, los 14 atletas profesionales que participarán en la cartelera ya se encuentran en procesos de preparación física y reducción de peso, por lo que cualquier retraso podría afectar su salud.

La administración también rechazó los argumentos legales de los demandantes y aseguró que la legislación federal no exige autorización específica del Congreso para estructuras temporales como la que fue instalada para la función.

Hasta ahora, el juez federal Amit P. Mehta no ha fijado una audiencia para analizar la solicitud de emergencia. Los demandantes buscan una resolución antes del jueves, mientras la Casa Blanca mantiene su postura de que el evento debe realizarse según lo previsto.

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