Dana White ataca nuevamente a Eddie Hearn y se extiende la disputa

La industria de los deportes de combate experimenta una intensa transición en sus liderazgos promocionales. Tras décadas de rivalidades históricas entre figuras como Don King y Bob Arum, el escenario actual presenta un nuevo enfrentamiento directo entre el presidente de Matchroom Boxing, Eddie Hearn, y el director ejecutivo de Zuffa Boxing, Dana White.

La disputa cobró fuerza tras la cartelera celebrada este fin de semana en Bournemouth, donde el jerarca de la UFC respondió a los cuestionamientos de la prensa.

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En esa misma jornada, Matchroom organizaba un evento simultáneo en Sheffield, lo que evidenció la competencia directa que mantienen ambas corporaciones en el mercado británico.

"We're so busy, time is flying!"



Dana White on Zuffa Boxing landing in the UK ? pic.twitter.com/5eLOSGI6k4 — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 5, 2026

La controversia por la sede del choque de peso pesado

El principal punto de discordia entre los promotores se centra en la organización de la esperada pelea entre Anthony Joshua y Tyson Fury. Mientras que los representantes de Queensberry y Matchroom aseguran que el empresario estadounidense no tendrá participación en el evento, Dana White afirma ser quien controla las negociaciones y conocer la ubicación del combate.

El directivo de Zuffa Boxing retó a los medios a verificar la veracidad de la información directamente con su contraparte. El promotor insistió en que el contrato no fue diseñado por la empresa británica y que los próximos días serán determinantes para confirmar su versión del acuerdo.

Dana White doubles down on his claims he's promoting Tyson Fury vs Anthony Joshua, and responds to Eddie Hearn saying he won't allow Tom Aspinall to fight under his current UFC contract. pic.twitter.com/IxAPVjqnfP — Boxing News (@BoxingNewsED) June 6, 2026

“¿Han anunciado dónde será la pelea? No. Yo sé dónde es. Observen lo que sucede en los próximos 30 días. ¿Crees que mentiría públicamente y quedaría como un completo idiota delante de todos? ¿De verdad te lo crees? ¿Crees que lo haría? ¿Qué sentido tendría? ‘¡Estaba mintiendo, gente!’ ‘¡Los pillé, ¿verdad?’ ¿Qué sentido tendría? Llama a Eddie ahora mismo y pregúntale si sabe dónde es la pelea. Llama a Eddie y pregúntale quién negoció el contrato. No fue él”, declaró Dana White.

Tensiones contractuales por el futuro de Tom Aspinall

La fricción entre las promotoras se ha trasladado también al terreno de las artes marciales mixtas. Hearn comenzó a representar al campeón de peso pesado de la UFC, Tom Aspinall, y ha manifestado que no permitirá que el atleta pelee bajo las condiciones de su contrato vigente, una postura que el jefe de la UFC desestimó categóricamente.

Dana White responds to Eddie Hearn’s comments about Tom Aspinall ? ?



? https://t.co/UBuU6ZlKKb pic.twitter.com/Qoa7KzDHVW — MMA Fighting (@MMAFighting) June 7, 2026

El presidente de la organización de MMA criticó la gestión de Hearn respecto a sus representados, haciendo referencia al caso de Conor Benn, quien decidió unirse a las filas de Zuffa.

En su descargo ante ProBoxing Fans, Dana White acusó a su competidor de inconsistencia financiera al intentar exigir mejoras para atletas de otras empresas mientras descuida a sus propios representados.

“Veamos cómo se desarrolla todo. Es decir, si Eddie no va a dejar que su boxeador pelee, ¿qué vas a hacer? No puedes obligar a nadie a pelear. No puedes forzar a nadie a pelear. Tienes que querer pelear. Así que veremos cómo termina. Eddie, que al parecer, ya sabes, Benn era su mejor amigo. Eddie ha estado llorando, literalmente llorando durante semanas, ‘Oh, eres mi mejor amigo’. Ni siquiera quería pagarle, pero quiere pagarle a mi chico. Podría haberle pagado a su mejor amigo. Podrían haber seguido siendo mejores amigos… Eddie está diciendo un montón de tonterías”, aseveró Dana White.

La estrategia de expansión y las alianzas en el mercado

La competencia se mantiene firme y el directivo descartó sumarse a formatos de promoción compartidos como el esquema de cinco contra cinco que evalúan otras promotoras. Para el estratega, la posición de su empresa es independiente y se enfoca en competir contra las ligas más grandes del entretenimiento deportivo mundial.

Dana White reveals he's still betting millions of dollars despite knowing the house always wins



"I've watched you play poker on television and other games of chance, and the bets on the table are in the hundreds of thousands of dollars, and sometimes, on a single bet, over a? pic.twitter.com/la6HfwzZuV — Mikli (@CryptoMikli) June 8, 2026

Al ser consultado sobre el futuro de su proyecto de boxeo, el promotor detalló que los acuerdos de transmisión con Sky Sports y Paramount permitirán incrementar la cantidad de eventos anuales tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido.

Dana White explicó que la reestructuración del deporte generará nuevas carteleras y que las demandas de Boxxer sobre supuestas irregularidades en la firma de contratos serán aclaradas formalmente.

“Cuando pienso en mi competencia, esas son las personas a las que considero mi competencia en estos días. Durante el próximo mes, haremos los anuncios que hagamos y luego, como dije, nos juzgarán el 1 de enero, a finales de este año o principios del próximo, según nuestro desempeño este año”, concluyó el directivo.

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