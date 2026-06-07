Gervonta Davis contra las cuerdas: Enfrenta nueva polémica para volver a pelear

La situación deportiva de Gervonta Davis atraviesa un periodo de alta incertidumbre que pone en riesgo su permanencia como monarca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Los problemas del pugilista fuera del cuadrilátero dificultan la planificación de su retorno y amenazan con despojarlo de su reconocimiento en la división de peso ligero.

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La última aparición oficial de Gervonta Davis ocurrió en marzo de 2025, cuando retuvo la corona tras registrar un empate frente a Lamont Roach Jr.

Posteriormente, la promotora canceló un combate de exhibición programado contra el creador de contenido Jake Paul debido a acusaciones de violencia de género que afectaron la agenda del peleador de Baltimore.

Gervonta Davis is reportedly being sought by Maryland law enforcement for an alleged probation violation, stemming from his arrest earlier this year in Miami on domestic violence charges. If arrested, Davis will be held without bond. pic.twitter.com/p2ifmPluGh — Ring Magazine (@ringmagazine) May 28, 2026

Un mandato en pausa por trabas legales

Ante la falta de actividad del atleta, el organismo regulador decidió en enero pasado nombrarlo “campeón en receso” y evaluó ordenar un combate por la vía del título vacante entre Floyd Schofield y Lucas Bahdi.

Sin embargo, ante las versiones de un posible retorno de la esquina de Baltimore, la AMB determinó reactivar las negociaciones obligatorias frente a Schofield.

The WBA have officially ordered Gervonta 'Tank' Davis to defend his WBA lightweight title against Floyd Schofield next. pic.twitter.com/bI8bgH7UGY — Ring Magazine (@ringmagazine) May 26, 2026

Este proceso de diálogo se encuentra actualmente paralizado debido a la situación jurídica del monarca de las 135 libras. En una entrevista exclusiva concedida al portal especializado Mill City Boxing, el padre y entrenador de Schofield explicó que los representantes legales de la contraparte no tienen la capacidad de avanzar con los contratos en este momento.

“No podemos hacer nada hasta que la WBA lo decida. Se supone que debemos estar negociando con la gente de Tank durante otros 20 días, pero según los abogados, no pueden negociar ahora mismo. Así que estamos en un limbo durante 20 días más mientras se resuelve ese mandato. La gente de Tank tiene que enfrentarse a nosotros en un plazo de 20 días”, declaró el preparador del boxeador.

El límite del calendario y el futuro del cinturón

La inactividad de Gervonta Davis obliga al organismo sancionador a establecer plazos fijos para resolver el estatus de la categoría. El periodo oficial de negociaciones asignado finalizará este próximo 22 de junio, fecha que marcará el inicio de nuevas medidas administrativas por parte de la directiva si no se registran firmas de contratos.

“Mason Is Smoke & Mirrors!” ? Floyd Schofield SHUTS DOWN Abdullah Mason: “He’s Never Been Tested” #boxing pic.twitter.com/vth44Tjlsu — SYED SALMAN (@salmantheboxing) May 29, 2026

En caso de que el equipo del campeón no logre destrabar la situación para la fecha límite, la AMB podría ordenar una subasta abierta para la bolsa o declarar el título vacante de forma definitiva. La resolución dependerá de la disponibilidad física y legal del boxeador para subir al cuadrilátero a exponer su faja mundial durante el verano.

Por su parte, el retador Floyd Schofield se mantiene a la expectativa para disputar la corona absoluta de la división de peso ligero.

A sus 23 años, el boxeador estadounidense ostenta un registro invicto de 19 victorias y busca concretar esta oportunidad tras la frustrada contienda contra Shakur Stevenson, la cual se canceló por problemas de salud del retador.

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