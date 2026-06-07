Ryan García y Conor Benn están a un paso de concretar una pelea

El pugilista británico Conor Benn confirmó que su principal objetivo deportivo es enfrentar a Ryan García en los próximos meses. El combate se disputará con el campeonato de peso wélter del Consejo Mundial de Boxeo en juego, faja que se encuentra en posesión del estadounidense.

Las negociaciones administrativas han avanzado entre ambos equipos de trabajo en semanas recientes.

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El peleador inglés espera que Ryan García estampe su firma definitiva en el contrato para poder realizar el anuncio de forma oficial ante la comunidad del boxeo.

Conor Benn and Ryan Garcia continue to go back and forth ?? pic.twitter.com/zb1yP4SXUI — Ring Magazine (@ringmagazine) June 7, 2026

El valor simbólico del campeonato welter

Durante una sesión de preguntas y respuestas organizada por la empresa promotora Zuffa Boxing en el Reino Unido, Benn detalló el significado personal de este duelo. “He dejado claro que quiero pelear por el título mundial del CMB, es el cinturón que ganó mi padre y sería un sueño para mí conseguirlo”, declaró el boxeador europeo ante los asistentes.

El retador oficial de la categoría cuestionó la postura de su oponente y la demora para cerrar el trato legal.

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Source:@SIChrisMannix



Dana White just confirmed that Ryan Garcia vs. Conor Benn is getting an official announcement very shortly.



Zuffa Boxing is making major moves??#Boxing|#Dazn|#Riyadhseason pic.twitter.com/z7JNZxMJu8 — INEVITABLE/DBLOCK??? (@AdrianReyn79551) June 7, 2026

Al respecto, Benn argumentó que Ryan García acostumbra emitir muchas declaraciones públicas, por lo que instó a su contraparte a agilizar el proceso de firmas en las próximas semanas.

Preparación táctica y pronóstico de la esquina inglesa

El atleta invicto visualiza este reto como el paso definitivo para consolidar su trayectoria dentro del boxeo de paga. En la misma conferencia de prensa con Zuffa Boxing, Benn detalló que buscará un triunfo categórico que ponga fin a las dudas de los analistas sobre sus capacidades físicas.

“Tengo mucho que demostrar en esta pelea, no solo ante los demás, también ante mí mismo, hace diez años era un chico que apenas comenzaba en este deporte y ahora estoy en una posición donde puedo consolidar mi propio legado”, apuntó el inglés, detallando además que su plan de ataque consistirá en una presión agresiva para definir el pleito en los primeros cuatro asaltos.

Avances en la agenda de Las Vegas

Por su parte, Ryan García alimentó la expectativa sobre este enfrentamiento durante una aparición en un programa de televisión estadounidense. El campeón del organismo verde y oro deslizó la posibilidad de que el evento se programe de manera tentativa para el 12 de septiembre en Las Vegas.

Benn se ubica actualmente en el primer puesto de la clasificación mundial del CMB tras derrotar por decisión unánime a Regis Prograis en abril pasado.

Un enfrentamiento frente a Ryan García representará la opción de emular los logros de su padre, Nigel Benn, quien ostentó campeonatos de la misma entidad reguladora durante la década de los noventa.

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