Pitbull Cruz estaría cerca de volver al ring para disputar un título mundial

El boxeador mexicano se encuentra en negociaciones para concretar su regreso a la actividad profesional en la división de los súper ligeros. De acuerdo con informes de la prensa especializada, Isaac Pitbull Cruz buscará recuperar el campeonato de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) que ostentó en el pasado.

El posible enfrentamiento colocaría al atleta frente al actual monarca de la categoría, Gary Antuanne Russell, en una cartelera programada tentativamente para finales del verano en Estados Unidos.

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El periodista Salvador Rodríguez, de la cadena ESPN, compartió detalles sobre las negociaciones a través de sus redes sociales oficiales: “Fuentes revelaron a ESPN KNOCKOUT que Gary Antuanne Russell estará exponiendo el cetro súper ligero AMB ante Isaac ‘Pitbull Cruz’ en fecha por designar. Se habla del 22 de agosto o 5 de septiembre en Las Vegas”.

El panorama en las 140 libras

Actualmente, Pitbull Cruz ostenta el campeonato interino de las 140 libras por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), una distinción que defendió en diciembre pasado mediante un empate frente a Lamont Roach Jr. El equipo de trabajo del peleador mexicano no ha emitido un pronunciamiento sobre las implicaciones reglamentarias que tendría disputar el cetro de la AMB siendo monarca interino del CMB.

La inactividad de más de seis meses del púgil azteca propició diversos rumores en el entorno deportivo, incluyendo una posible revancha contra Gervonta Davis. Asimismo, surgieron reportes sobre una reestructuración técnica que desvincularía al deportista de su padre para unirse al gimnasio de Eddy Reynoso, aunque la gerencia de Pitbull Cruz no ha confirmado estas modificaciones en su esquina de trabajo.

El objetivo de recuperar la corona

El cinturón de las 140 libras de la AMB representa una meta conocida para el boxeador de la Ciudad de México, quien lo conquistó tras derrotar a Rolando Romero y posteriormente lo cedió en su primera exposición ante José Valenzuela. De concretarse el acuerdo frente a Russell en las próximas semanas, Pitbull Cruz iniciará un campamento de preparación enfocado en recuperar su posición como campeón absoluto en la división.

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