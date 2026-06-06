El Pantera Nery fue vapuleado, noqueado en cuatro asaltos

El boxeador mexicano Luis Nery sufrió una derrota por nocaut técnico en el cuarto episodio ante el filipino John Riel Casimero. El enfrentamiento, válido como una eliminatoria de la Asociación Mundial de Boxeo en la categoría supergallo, se llevó a cabo este sábado en las instalaciones del Aichi Sky Expo, en Tokoname, Japón.

La contienda estuvo marcada por la disparidad física sobre el cuadrilátero desde el primer campanazo.

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El peleador asiático impuso condiciones de manera inmediata, logrando enviar a la lona al Pantera Nery en tres ocasiones distintas durante el transcurso del primer asalto.

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John Riel Casimero KNOCKS OUT Luis Nery in Round 4, scoring 6 (yes SIX) knockdowns in the process including three in the very first round pic.twitter.com/vjHNpWTX9n — Tokker? (@ATokkers5) June 6, 2026

El desarrollo y la definición de la pelea

La seguidilla de golpes desestabilizó al Pantera Nery, quien no pudo consolidar una estrategia defensiva eficaz ante el volumen de golpeo del rival. Casimero aprovechó la inestabilidad física de su oponente para mantener una presión constante que impidió cualquier intento de reacción por parte de la esquina mexicana.

En el segundo round se registró la cuarta caída del Pantera Nery, quien continuaba mostrando dificultades de movilidad sobre la lona.

Tras un breve intercambio en el tercer episodio, un impacto de izquierda provocó que el boxeador tijuanense tocara la superficie del ring por quinta ocasión en la velada.

El desenlace ocurrió a los 42 segundos del cuarto asalto, cuando una combinación de golpes de Casimero mandó al suelo al mexicano por sexta vez. Ante la falta de respuesta física del atleta azteca, el árbitro del combate decidió detener de manera definitiva las acciones en el cuadrilátero.

PERDIÓ EL PANTERA NERY ?



Casimero le dio un "Boleto gratis al país de los sueños" al mexicano



Luis Nery cayó en seis ocasiones en tres rounds pic.twitter.com/ypxNdCbJJc — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) June 6, 2026

Declaraciones posteriores y sanciones

Al finalizar el evento, John Riel Casimero ofreció sus impresiones sobre el resultado obtenido en territorio japonés. En declaraciones compartidas por el portal deportivo Philstar, el filipino destacó el valor de su victoria: “Sé que Nery es fuerte. Esta victoria se siente como si hubiera vencido a Naoya Inoue. Con este triunfo ya saben por qué Naoya Inoue me tiene miedo”.

Con este resultado adverso, el Pantera Nery ve interrumpido su objetivo de disputar un campeonato absoluto en las 122 libras en el corto plazo. Además de la derrota por la vía rápida, la Comisión de Boxeo de Japón determinó imponer una suspensión obligatoria de seis meses al boxeador mexicano debido a los acontecimientos de la jornada.

La inactividad forzada representa un nuevo obstáculo en la trayectoria del Pantera Nery, quien el día previo registró un excedente de más de tres libras sobre el límite estipulado para la contienda.

El deportista deberá cumplir con el periodo de sanción administrativa antes de buscar una nueva oportunidad en las carteleras internacionales.

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