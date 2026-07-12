Cuenta de Nicolás Maduro en X agradece la ayuda internacional a Venezuela tras los terremotos

La cuenta oficial en la red social X atribuida al depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, publicó este domingo un mensaje de agradecimiento a los gobiernos, organizaciones y ciudadanos que han apoyado a Venezuela tras los devastadores terremotos registrados el pasado 24 de junio, una tragedia que, de acuerdo con el balance oficial, ha dejado al menos 4,490 personas fallecidas y 16,740 heridas.

El comunicado, fechado en Nueva York, donde Maduro permanece detenido junto con su esposa, Cilia Flores, expresa reconocimiento por las muestras de solidaridad recibidas desde distintos países durante la emergencia humanitaria que enfrenta la nación sudamericana.

“Agradecemos profundamente la admiración y la solidaridad expresada por delegaciones, pueblos y gobiernos del mundo que han compartido su esfuerzo en este momento tan difícil y doloroso para nuestra patria”, señala el mensaje difundido en la plataforma digital.

La publicación no menciona a ningún país en particular, aunque diversas naciones han enviado equipos de rescate, asistencia médica y ayuda humanitaria para atender a las comunidades afectadas, especialmente en el estado de La Guaira, una de las zonas con mayores daños materiales y humanos.

Somos un pueblo de valores, con un corazón bendecido, que se crece en las dificultades. Qué emoción ver la fuerza espiritual de nuestra Venezuela toda. pic.twitter.com/dzlsGLTAKD — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) July 12, 2026

Venezuela enfrenta la reconstrucción mientras continúa el proceso judicial contra Maduro

Entre los países que han brindado apoyo figura Estados Unidos. La administración del presidente Donald Trump informó esta semana que destinó más de 386 millones de dólares en asistencia humanitaria para atender la emergencia. Asimismo, la Embajada estadounidense en Caracas indicó este domingo que personal militar de Estados Unidos participa en las operaciones de ayuda coordinadas por el Departamento de Estado.

En su mensaje, la cuenta de Maduro también destacó la labor de rescatistas, médicos, bomberos, voluntarios, integrantes de Protección Civil, comunidades organizadas y miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a quienes atribuyó una respuesta solidaria frente al desastre natural. El texto concluye con un llamado a la unidad nacional y a mantener la esperanza durante el proceso de recuperación. “Venezuela renacerá con unión y perseverancia”, afirma la publicación, que además incluye referencias religiosas y exhorta a la población a mantenerse en oración.

Mientras el país avanza en las labores de reconstrucción, Maduro y Flores permanecen recluidos en una prisión federal de Nueva York, donde enfrentan cargos relacionados con narcoterrorismo, uso de armas y conspiración para introducir drogas en Estados Unidos. La próxima audiencia judicial de ambos fue reprogramada para el 22 de julio.

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