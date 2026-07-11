Se eleva a más de 4,000 el número de víctimas mortales por terremotos en Venezuela

La cifra de fallecidos por los devastadores terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio ascendió a 4,118 personas, informaron este sábado las autoridades, al confirmar 229 nuevas víctimas respecto al balance anterior.

Además de los decesos, el saldo oficial reporta 16,740 personas lesionadas y miles de familias afectadas por el desastre, considerado el más grave registrado en el país en décadas.

Los dos sismos, de magnitudes 7.5 y 7.2, provocaron el colapso de al menos 190 edificios y daños severos en cientos de inmuebles, principalmente en el estado de La Guaira, donde se localizó el epicentro de los movimientos telúricos.

Las autoridades estiman que más de 17,000 personas perdieron sus viviendas o quedaron con daños estructurales que las hacen inhabitables.

De acuerdo con el reporte oficial, más de 33,000 rescatistas, militares, policías y brigadistas nacionales e internacionales participan en las labores de atención, mientras que cerca de 87,000 familias han recibido asistencia humanitaria y se han distribuido miles de toneladas de alimentos e insumos básicos.

Aunque las operaciones de búsqueda de sobrevivientes prácticamente concluyeron, continúan las tareas de recuperación de cuerpos, remoción de escombros y evaluación de daños, en tanto organismos internacionales mantienen los llamados para fortalecer la ayuda humanitaria y apoyar la reconstrucción de las zonas devastadas.

La emergencia ha puesto bajo presión al sistema de salud venezolano debido al elevado número de heridos y a las afectaciones en hospitales e infraestructura básica, mientras miles de personas permanecen desplazadas en refugios temporales.

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