“Es demasiado doloroso”: entierran cientos de cuerpos sin identificar en Venezuela

Las autoridades venezolanas comenzaron a sepultar en un cementerio de emergencia a cientos de víctimas de los terremotos que devastaron la región costera de La Guaira, mientras continúa la identificación de los fallecidos y las labores de recuperación de cuerpos entre los escombros.

De acuerdo con los primeros reportes, más de 250 personas han sido enterradas en el camposanto habilitado para atender la emergencia, de las cuales al menos 150 permanecen sin identificar.

Cada cuerpo es sepultado en una fosa individual, marcada con una cruz y un código de identificación que permitirá su eventual reconocimiento por parte de familiares.

Las morgues y servicios funerarios de la zona quedaron rebasados por la magnitud del desastre, lo que obligó a las autoridades a implementar protocolos forenses especiales para evitar la pérdida de información sobre las víctimas.

Peritos continúan realizando labores de identificación mediante huellas dactilares, características físicas y otros registros disponibles.

Familiares de personas desaparecidas recorren hospitales, centros forenses y el cementerio con la esperanza de encontrar a sus seres queridos.

Muchos han denunciado la dificultad para obtener información debido al elevado número de víctimas y al estado en que fueron recuperados numerosos cuerpos tras el colapso de edificios y viviendas.

Las imágenes del cementerio muestran largas hileras de tumbas recién excavadas, una escena que refleja la dimensión de la tragedia que enfrenta el país.

Aunque el sitio ha sido descrito por diversos medios como una “fosa común”, las autoridades aseguran que cada sepultura cuenta con un registro individual para facilitar futuras identificaciones.

Los devastadores sismos ocurridos el 24 de junio dejaron miles de muertos, heridos y desaparecidos, además de severos daños en infraestructura y viviendas, especialmente en el estado de La Guaira.

Conforme avanzan las labores de rescate, el número de víctimas continúa aumentando y las autoridades prevén que el cementerio de emergencia siga recibiendo cuerpos en los próximos días.

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