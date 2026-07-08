California advierte a 11,000 conductores sobre posible cancelación de licencias

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) informó que miles de personas que aprobaron sus exámenes para obtener sus licencias de conducción están recibiendo cartas con la advertencia de que sus documentos pueden ser cancelados.

Funcionarios del DMV confirmaron que unos 11,000 californianos que obtuvieron sus licencias recibieron cartas para indicarles que los resultados de sus pruebas por escrito mostraban ciertas “irregularidades”.

En las cartas, el departamento estatal les advirtió que deben volver a realizar el examen escrito en un plazo de 30 días, y de no hacerlo, perderán sus licencias.

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David Specht, residente de Sacramento, fue uno de los que recibió la carta de advertencia del DMV en la que le indican que los resultados de su examen escrito para obtener la licencia de conducir mostraban un incumplimiento de los criterios de evaluación de conductores exigidos por la ley de California.

“Sé que no hice trampa. Y supongo que muchos de los otros 11,000 residentes de California que recibieron la carta tampoco lo hicieron“, aseguró Specht, en una entrevista con la cadena CBS.

El DMV dijo que 11,000 personas que presentaron sus exámenes escritos para obtener sus licencias de conducir entre julio de 2025 y abril de 2026 fueron identificadas como personas que necesitan volver a realizar los exámenes en un plazo de 30 días, para evitar que sean suspendidas.

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“Garantizar la integridad de nuestro proceso de evaluación es fundamental“, aseguró el Departamento de Vehículos Motorizados de California en un comunicado.

“Las pruebas de conocimientos desempeñan un papel crucial para confirmar que los conductores comprenden las normas de tránsito antes de obtener la licencia en California”, añadió el DMV.

Tras recibir la carta, Specht dijo que se comunicó con el DMV para preguntar sobre cuáles eran las supuestas irregularidades que presentaba su examen escrito.

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“Dijeron que muchas personas la recibieron, que realmente no tienen una respuesta. No me acusaron directamente de hacer trampa”, aseguró el residente de Sacramento.

Specht dijo que, tras recibir la carta del DMV, le hace suponer que cometió algún tipo de trampa en su examen escrito.

“Me lo imagino. Quiero decir, mi otra idea es que algo falla en su sistema interno. Tal vez cometieron un error con los datos y ahora no pueden saber quién aprobó y quién reprobó”, agregó.

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Sin embargo, ante el envío de la cartas por parte del DMV, miles de residentes del estado están obligados a repetir sus exámenes de conocimientos escrito para no tener el riesgo de que sean suspendidas o canceladas sus licencias de conductor.

Los afectados deben solicitar una cita en una oficina del Departamento de Vehículos Motorizados de California para repetir sus pruebas escritas dentro del plazo de 30 días.

En la documentación se hace hincapié en que no se atenderá a ninguna persona sin cita previa, además de que es imprescindible solicitar la cita previa y presentar la carta enviada por el DMV.

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