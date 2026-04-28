California podría compartir datos de licencias de conducir con autoridades federales

California podría tener la necesidad de compartir información protegida de titulares de licencias de conducir, incluidos inmigrantes que no tienen documentación legal para residir en el país, con las autoridades federales.

Según CalMatters, si los funcionarios estatales no proporcionan los datos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) podría negarse a aceptar las licencias e identificaciones de California en los aeropuertos y en otras instalaciones federales en todo el país.

Para defensores de los derechos de los inmigrantes, esa posibilidad incumple una promesa que California hizo hace una década cuando comenzó a expedir licencias a inmigrantes indocumentados, lo que significa que más de un millón de personas podrían estar en riesgo de deportación.

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Las autoridades de California tendrían planes de compartir los datos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), agencia encargada de emitir las licencias e identificaciones, para cumplir con la Ley Real ID de 2005, que establece los requisitos para aceptar la identificación estatal a nivel federal.

Defensores de inmigrantes que participaron en una reunión informativa del DMV y de la oficina del gobernador Newsom, los datos que se compartan mostrarán si una persona tiene un número de Seguro Social, lo que significa que podrían utilizarse para identificar a personas indocumentadas.

California planea dar la información a la Asociación Estadounidense de Administradores de Vehículos Motorizados (AAMVA), una organización sin fines de lucro cuyo consejo directivo está integrado por funcionarios del Departamento de Vehículos Motorizados de todo el país.

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La información se incorporará al sistema de verificación interestatal del grupo y a su plataforma (SPEXS), que permite a los departamentos de vehículos motorizados revisar si una persona tiene más de una licencia emitida a su nombre.

Los defensores temen que las agencias federales de inmigración intenten obtener acceso masivo a la información y que puedan verificar si una persona que no tiene un número de Seguro Social puede ser deportada.

Supuestamente, California recibió garantías de la asociación de que habría medidas de seguridad para evitar búsquedas masivas de titulares de licencias de inmigrantes indocumentados e impedir el acceso del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

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“Una vez que los datos se suben a AAMVA, escapan al control de California, independientemente de lo que California quiera o de las protestas que podamos realizar”, dijo Ed Hasbrouck, del grupo de defensa de las libertades civiles The Identity Project, de San Francisco.

Antes de compartir los datos, la Legislatura de California debe aprobar $55 millones de dólares para cubrir los costos del DMV.

Además, podría ser necesario modificar la ley vigente, que establece que un número de Seguro Social obtenido por el DMV no puede compartirse para ningún otro propósito que no sea el de gestionar impagos de impuestos, multas de estacionamiento o manutención infantil.

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Desde hace más de una década, California ha instado a inmigrantes indocumentados a obtener licencias de conducir para apoyar la seguridad pública y la economía.

Aproximadamente un millón de personas han obtenido licencias de conducir por la Ley AB 60 de California, aprobada en 2013, que prohíbe al estado utilizar la información que se obtiene durante el proceso de expedición de una licencia para determinar la ciudadanía de una persona.

Sin embargo, el sistema de verificación federal puede demostrar si una persona es un inmigrante indocumentado.

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La base de datos incluye los últimos cinco dígitos del número de Seguro Social del titular de una licencia, y si esa persona no tiene número de Seguro Social, la asociación permite a los estados usar el número “99999”, lo que puede revelar si se trata de una persona indocumentada.

Para los grupos defensores, compartir la información de las licencias de conducir constituye una traición a los inmigrantes que poseen licencias.

“No está claro hasta qué punto esta decisión supone un peligro para las personas, pero no cabe duda de que les dijimos a quienes tienen licencias por la Ley AB 60 que esto nunca sucedería, pero está sucediendo, y eso es una traición”, dijo la directora de defensa de Oakland Privacy, Tracy Rosenberg.

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