Departamentos de policía de California multarán a vehículos autónomos

Los departamentos de policía de California pronto podrán comenzar a emitir infracciones de tránsito a vehículos autónomos y exigir a los fabricantes que los retiren de los caminos durante las emergencias.

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) informó en un comunicado que se adoptaron nuevas normas que se aplicarán a los vehículos autónomos, como los taxis Waymo, con la aplicación de la ley SB 53, que amplió la supervisión de esta tecnología.

Las regulaciones entran en vigor en California a partir del 1 de julio de 2026.

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La normativa tiene el propósito de abordar los problemas que han enfrentado los funcionarios locales y los residentes a medida que los automóviles autónomos se convierten en una nueva normalidad en varias ciudades de California.

En los meses recientes, un vehículo autónomo de Waymo efectuó un giro en U no permitido en un semáforo justo frente a los agentes de policía en San Bruno, condado de San Mateo, mientras que otro automóvil autónomo no se detuvo ante un autobús escolar en Atlanta, condado de San Joaquín.

De acuerdo con la legislación estatal anterior, las infracciones de tráfico se imponían a un conductor humano con el propósito de corregir su comportamiento al volante, sanciones que se aplicaban al permiso de conducir del responsable, según informó el diario “Los Angeles Times”.

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Waymo, propiedad de Alphabet, empresa matriz de Google, declaró que sus vehículos autónomos están programados para respetar las normas de tráfico y ceder el paso a los transportes de emergencia.

La empresa también manifestó su compromiso con la mejora de la seguridad vial en la medida en que expande sus operaciones en el Estado Dorado.

“California sigue liderando el país en el desarrollo y la adopción de la tecnología de vehículos autónomos, y estas regulaciones actualizadas demuestran aún más el compromiso del estado con la seguridad pública”, dijo el director del DMV, Steve Gordon.

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“Estas actualizaciones respaldan el crecimiento de la industria de vehículos autónomos al mejorar la seguridad pública y la transparencia, a la vez que aumentan la responsabilidad de los fabricantes de estos vehículos”, agregó el directivo.

El Departamento de Vehículos Motorizados también emitió otras regulaciones para vehículos autónomos, como exigir a los fabricantes que realicen pruebas más exhaustivas para obtener permisos, añadir nueva capacitación y otros requisitos para los empleados que ayudan a operar los vehículos de forma remota.

Además, se exige la recopilación y el reporte de datos sobre incidentes de vehículos autónomos relacionados con la seguridad.

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Para obtener más información sobre las nuevas regulaciones para los vehículos autónomos en California, puede consultar este enlace.

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