Waymo y Waze informan sobre baches en Los Ángeles

Las compañías Waymo y Waze unen esfuerzos para un programa piloto que reportará los lugares donde hay bacches al Departamento de Transporte de Los Ángeles (LADOT) con la esperanza de que la información sirva para ayudar a mejorar las vialidades.

Las dos empresas anunciaron su alianza la semana pasada como parte de un programa piloto para ayudar a que la ciudad pueda reparar sus baches, de acuerdo con un comunicado de prensa.

More data, better roads. 🤝 We're partnering with @Waze to help cities detect and repair potholes faster by providing data from our autonomous fleet alongside community reports. By giving cities a clearer picture of road conditions, we can help make streets safer for everyone.… pic.twitter.com/vfcn5lNYE0 — Waymo (@Waymo) April 9, 2026

El programa piloto utilizará los sistemas de percepción y retroalimentación de los vehículos autónomos de Waymo para detectar cada imperfección que encuentre en el camino y posteriormente enviará esa información al LADOT y a otras autoridades de transporte estatales.

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“Los datos también serán visibles para los usuarios de Waze en las ciudades donde opera Waymo, lo que contribuirá a la seguridad de los conductores al alertarlos cuando se acerquen a un bache”, se menciona en el comunicado de prensa.

Los usuarios de Waze ayudan a confirmar los datos proporcionados por Waymo. Crédito: Eric Risberg | AP

“Al igual que con otras características de la carretera que se pueden reportar en la aplicación Waze, los usuarios podrán verificar los baches identificados por Waymo, lo que aumentará la precisión de los datos”, se agregó en el comunicado.

Según la información proporcionada por las dos empresas, los vehículos autónomos de Waymo ya han identificado unos 500 baches en distintas vialidades de Los Ángeles.

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La ciudad de Los Ángeles se encuentra entre las cinco metrópolis seleccionadas para este programa piloto, junto con San Francisco, Phoenix, Austin y Atlanta.

“Waymo está demostrando el principio de buena vecindad en acción: compartir datos que ayudan a las ciudades a solucionar problemas más rápidamente y a hacer que las calles sean más seguras para todos”, dijo la directora del Centro Rudin para el Transporte de la Universidad de Nueva York, Sarah Kaufman.

“Es un paso sencillo, pero refleja un principio de responsabilidad más amplio: que las empresas que operan en las vías públicas pueden contribuir a mejorarlas“, agregó Kaufman en el comunicado de prensa sobre el programa piloto.

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Las dos compañías esperan recibir la opinión de las ciudades en las que se aplica el programa piloto para saber cómo pueden mejorar esta iniciativa, así como para explorar la posibilidad de brindar datos más útiles en las ciudades donde operan Waymo y Waze.

Para conocer más información relacionada con este programa piloto, puede consultar este enlace.

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