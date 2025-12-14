Elon Musk desafía a Google en la guerra del robotaxi

La industria de la conducción autónoma está entrando en una etapa decisiva, y con ella se intensifica el choque entre dos gigantes tecnológicos que quieren dominar el futuro del transporte: Tesla y Waymo, la empresa de conducción autónoma impulsada por Google.

Lee también: Kia Seltos 2027: ahora sí, todos los detalles oficiales

Aunque ambas compañías avanzan en el desarrollo de robotaxis, la conversación pública se ha agitado recientemente tras un informe que vuelve a poner en evidencia sus enormes diferencias en seguridad, alcance tecnológico y costos operativos.

Puedes leer: Mercedes-Benz GLB 2027: lujo eléctrico para siete pasajeros

Lejos de pasar desapercibido, el informe provocó una nueva reacción de Elon Musk, quien no tardó en despreciar los avances de Waymo y asegurar que la empresa de Google jamás podrá ponerse a la altura de Tesla. Sin embargo, los datos que circulan parecen contar una historia distinta.

Un informe que reaviva el debate

La consultora estadounidense Morgan Stanley publicó un análisis en el que proyecta que Waymo y Tesla controlarán cerca del 70% del mercado de robotaxis para 2032. La predicción no sorprendió demasiado, pero lo que sí encendió la discusión fue la comparación de desempeño entre ambas compañías.

Según el informe, los vehículos autónomos de Waymo pueden recorrer cerca de 580,000 km antes de verse involucrados en un accidente. Se trata de una cifra que, de acuerdo con los analistas, representa un nivel de seguridad notablemente superior al de Tesla. Los robotaxis de la marca estadounidense solo logran unos 80,500 km antes de registrar algún incidente.

Esa diferencia marcó la pauta para que numerosos expertos en movilidad autónoma calificaran el desempeño de Tesla como “decepcionante”. Aunque la compañía de Elon Musk asegura tener el mejor enfoque tecnológico basado en visión artificial, la estadística parece respaldar la superioridad operativa de Waymo, cuya plataforma ha sido desarrollada desde cero pensando exclusivamente en la conducción autónoma.

El interior de los robotaxis de Tesla. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Costos operativos: un punto a favor de Tesla

Pese a que Waymo muestra mejores resultados en seguridad, Tesla lidera un apartado clave para el futuro del robotaxi: el costo por milla. Mientras el servicio de Waymo parte desde $1.36 dólares por milla recorrida, Tesla consigue ofrecer un costo aproximado de $0.81 dólares por milla.

Morgan Stanley señala que esta ventaja podría no ser permanente. Según la consultora, Waymo planea implementar nuevo hardware a partir de 2027, lo que podría reducir drásticamente sus costos operativos y cerrar la brecha con Tesla. No obstante, por ahora la compañía de Musk mantiene un importante punto a favor que podría atraer a operadores y plataformas de movilidad.

Google responde y Musk contraataca

Casi al mismo tiempo que el informe salía a la luz, Jeff Dean, científico de Google DeepMind, intervino en el debate para remarcar que Tesla está muy lejos del nivel de experiencia acumulada por Waymo. Según Dean, la diferencia en kilómetros recorridos bajo conducción autónoma es “enorme”, resaltando el valor de los datos de entrenamiento y la madurez del sistema de Google.

Dean incluso afirmó que la solución de Waymo representa “la aplicación más avanzada y a gran escala de IA incorporada hoy en día”, lo que encendió aún más la rivalidad.

Ante estos comentarios, Elon Musk —como suele ocurrir— no dejó pasar la oportunidad de alzar la voz. En un mensaje publicado en X, afirmó: “Waymo nunca tuvo ninguna oportunidad contra Tesla. Y eso se hará evidente en retroespectiva”.

Waymo / AP. Crédito: Terry Chea | AP

Sus palabras, más que apaciguar el debate, lo ampliaron. Analistas, ingenieros de software y entusiastas de la conducción autónoma comenzaron a comparar cifras, debatir enfoques tecnológicos y cuestionar si Tesla realmente puede alcanzar a Waymo en seguridad y consistencia operativa.

Un pulso que definirá el transporte del futuro

La discusión está lejos de terminar. Waymo mantiene el liderazgo en seguridad y experiencia en carretera, mientras Tesla presume un modelo más económico y un enfoque radicalmente distinto basado casi por completo en cámaras y redes neuronales. Ambas compañías buscan convertirse en el estándar global, y el resultado podría transformar la movilidad urbana durante la próxima década.

Por ahora, los números favorecen a Waymo, pero Musk insiste en que el tiempo demostrará que su visión es la correcta. Lo cierto es que el dominio del robotaxi autónomo no dependerá solo de tecnología o costos, sino también de regulaciones, adopción pública, confiabilidad y capacidad de expansión.

En este punto, la única certeza es que la competencia será feroz y apenas está comenzando.

Seguir leyendo:

Audi unifica sus compactos S3 y Q3: adiós a gamas múltiples

Lexus LFA Concept: el eléctrico que desafía los límites

El gran todoterreno: precios del Subaru Trailseeker 2026