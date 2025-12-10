Kia Seltos 2027: ahora sí, todos los detalles oficiales

Kia decidió replantear por completo uno de sus modelos más populares. El Seltos 2027, que ya había demostrado ser un superventas en diversos mercados, estrena generación con una propuesta más madura, ampliada y enfocada en ofrecer más espacio, más tecnología y un diseño que se alinea con los últimos lanzamientos de la marca.

Lee también: El gran todoterreno: precios del Subaru Trailseeker 2026

La fórmula busca atraer tanto a familias como a usuarios que desean un SUV compacto con imagen moderna y capacidades mejoradas.

Puedes leer: Slingshot 2026: regreso premium y un Grand Touring exclusivo

A diferencia del modelo previo, esta nueva entrega adopta una estructura más cuadrada y una postura visual más robusta. El cambio no es solo estético: la marca trabajó sobre una plataforma distinta que mejora la calidad de rodadura, la rigidez del chasis y la sensación de refinamiento al volante. Con este ajuste, el Seltos entra en una categoría donde cada avance técnico pesa en la decisión de compra.

Diseño más amplio y estética inspirada en la nueva generación Kia

El rediseño exterior marca un antes y un después en el Seltos. El frontal recibe una parrilla protagonista, flanqueada por faros verticales que refuerzan la apariencia sólida del modelo.

Las proporciones más cuadradas ofrecen una presencia más imponente en carretera, y la geometría del conjunto refleja elementos del nuevo lenguaje visual que Kia está expandiendo por todo su catálogo.

La plataforma K3, ahora base del SUV, permite una mejor insonorización y un comportamiento más estable, especialmente en viajes largos. La gama también suma versiones como X-Line, orientadas a usuarios que buscan una imagen más aventurera, además de colores mate exclusivos que aportan un look más premium.

El aumento de tamaño no es cosmético: mejora la habitabilidad en todas las filas, sobre todo en la parte trasera, donde se optimiza la postura de los pasajeros y el espacio para piernas. Con estos ajustes, el Seltos apunta a ser uno de los modelos con mejor equilibrio entre dimensiones compactas y comodidad interior.

Interior del Kia Seltos 2027. Crédito: Kia. Crédito: Cortesía

Interior renovado: pantallas más amplias, IA integrada y conectividad total

El interior también recibe una actualización profunda. El tablero puede equiparse con un conjunto de pantallas panorámicas que elevan la sensación de modernidad, unificando cuadro digital y pantalla multimedia bajo un solo panel. La interfaz se ha simplificado y ahora ofrece más funciones directas, menos menús escondidos y un rendimiento más fluido.

Kia incorpora un asistente de voz con inteligencia artificial y compatibilidad con actualizaciones OTA, lo que asegura que el vehículo pueda recibir mejoras de software sin necesidad de visitar un concesionario.

También se integran funciones orientadas al confort, como asientos traseros reclinables, techo panorámico y sistemas de sonido premium diseñados para atraer a usuarios jóvenes y familias que pasan largas horas en carretera.

En cuanto a motorizaciones, la oferta se compone del 2.0 atmosférico, motores 1.6 turbo en dos potencias y, por primera vez, una versión híbrida que aprovechará un sistema de frenado regenerativo inteligente y capacidad V2L. Aunque Kia adelantó su desarrollo, su lanzamiento comercial será escalonado: algunos mercados la recibirán en 2026 y otros deberán esperar hasta 2027.

Las proyecciones de consumo colocan al híbrido por debajo de los datos de las versiones de combustión, acercándolo a la eficiencia de los modelos electrificados más recientes de la marca. Esto lo posiciona como una alternativa atractiva para quienes buscan un manejo económico sin renunciar a un SUV tradicional.

El Kia Seltos 2027. Crédito: Kia. Crédito: Cortesía

Más seguridad, más asistencias y equipamiento mejor distribuido

El Seltos 2027 eleva su propuesta de seguridad con un paquete ADAS actualizado. Ahora incluye asistente de mantenimiento de carril mejorado, control crucero adaptativo con funciones integradas de Highway Assist y sistemas de prevención de colisiones más precisos. Este refuerzo permitirá que incluso las versiones intermedias ofrezcan una dotación más completa.

Kia también reorganizó los niveles de equipamiento, lo que mejora la relación valor/precio frente a rivales directos.

Aunque los precios definitivos dependerán de cada mercado, las estimaciones iniciales sugieren una escala que podría partir alrededor de $24,000 dólares en las versiones de entrada y superar los $30,000 dólares en las variantes más equipadas, dependiendo de la configuración local.

La llegada del Seltos 2027 marca un paso claro hacia un modelo más adulto y adaptable. El incremento de tamaño, la nueva versión híbrida y el salto en tecnología de conectividad lo colocan como una opción sólida frente a competidores que también han evolucionado en los últimos años. Su desembarco global será gradual: algunas versiones de combustión llegarán en 2026, mientras que el híbrido hará su debut en 2027 en ciertos países.

Seguir leyendo:

Ford rompe un récord con 138 llamados a revisión en 2025

Así renace el Honda NSX: un ícono japonés vuelve a rugir

¿Y en Tesla? Elon Musk predice un mundo sin trabajo