El gran todoterreno: precios del Subaru Trailseeker 2026

La electrificación ha llegado a prácticamente todas las categorías del mercado, pero son pocos los fabricantes que se han atrevido a apostar por auténticos vehículos eléctricos todoterreno.

Lee también: ¿Y en Tesla? Elon Musk predice un mundo sin trabajo

Subaru, una marca históricamente ligada a la aventura y a la tracción total, decidió llenar ese vacío con el nuevo Trailseeker 2026, un modelo que combina capacidades reales fuera del asfalto con un desempeño que busca diferenciarlo de los SUV eléctricos urbanos.

Puedes leer: Una “estafa”: Donald Trump, duro contra los autos eléctricos

La marca ya había adelantado algunas pistas sobre sus próximos eléctricos, pero ahora decidió revelar la información completa, incluyendo precios, versiones y capacidades técnicas, para un modelo que llegará como el compañero natural del Solterra, aunque con un enfoque mucho más radical y apto para terrenos difíciles.

Con esta propuesta, Subaru pretende demostrar que un eléctrico también puede ser un vehículo robusto, capaz y diseñado para quienes aman explorar.

El eléctrico más poderoso de Subaru

El gran protagonista del Trailseeker 2026 es su sistema de propulsión. Subaru decidió equiparlo con un motor eléctrico dual capaz de producir 375 caballos de fuerza, convirtiéndose así en el eléctrico más potente de la marca hasta ahora. A esto se suma la tradicional tracción total simétrica Subaru, un sello que la marca no está dispuesta a abandonar, incluso en su nueva era eléctrica.

Este desempeño no solo se traduce en potencia bruta, sino en una respuesta contundente en el día a día. El Trailseeker acelera de 0 a 60 mph en 4.4 segundos, una cifra que hasta hace pocos años solo se veía en deportivos de combustión. Sin embargo, el enfoque del modelo no es la velocidad, sino su capacidad de afrontar rutas complicadas.

Subaru equipa al Trailseeker con X-MODE, un sistema que ofrece modos específicos para nieve/tierra y nieve profunda/barro. También añade control de descenso y control de agarre, combinaciones que permiten que el vehículo mantenga estabilidad incluso en pendientes o superficies resbaladizas. Con 8.3 pulgadas de altura libre al suelo, queda claro que Subaru quiere que este SUV sea algo más que un eléctrico refinado para la ciudad.

Autonomía sólida y carga rápida

La batería que impulsa al Trailseeker es una unidad de 74.7 kWh, capaz de ofrecer una autonomía estimada de hasta 280 millas por carga. Este rango lo posiciona dentro del promedio del segmento, suficiente para aventuras de fin de semana sin necesidad de recargar constantemente.

Subaru integró de serie el puerto NACS, que abre acceso a más de 25,000 estaciones de carga en Estados Unidos, incluyendo redes de carga rápida. En cargadores de 150 kW, el modelo puede pasar del 10 % al 80 % en alrededor de 28 minutos, incluso en temperaturas bajas, gracias al sistema de preacondicionamiento de la batería.

Esto convierte al Trailseeker en un vehículo viable tanto para uso urbano como para viajes largos, algo fundamental en un SUV destinado a la aventura.

Interior del Subaru Trailseeker 2026. Crédito: Subaru. Crédito: Cortesía

Diseño robusto, moderno y funcional

El Subaru Trailseeker 2026 estrena un nuevo lenguaje visual para los eléctricos de la marca. En el frontal integra una nueva firma luminosa acompañada por un logotipo iluminado de seis estrellas, además de faros y rines disponibles en tamaños de 18 y 20 pulgadas. La parte trasera destaca por su logotipo tridimensional con iluminación, que subraya su identidad futurista.

En cuanto a proporciones, el Trailseeker es más de 6 pulgadas más largo que el Solterra, lo que permite ofrecer 32.2 pies cúbicos de espacio de carga, suficientes para cuatro maletas grandes. Los rieles del techo soportan hasta 700 libras, mientras que la capacidad de remolque llega a 3,500 libras, cifras que lo sitúan por encima de varios eléctricos competidores en el mismo rango de precios.

Interior tecnológico y orientado al confort

Subaru decidió que su nuevo SUV eléctrico también debía destacarse por su interior. Por eso integra la pantalla táctil más grande instalada en un Subaru, con 14 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. Su diseño es horizontal, con materiales metálicos y una gran consola central equipada con doble cargador inalámbrico.

La tapicería StarTex viene de serie, mientras que la versión Touring incorpora un acabado exclusivo en cuero azul y negro. Además, todas las versiones del Trailseeker incluyen el paquete de asistencias EyeSight, que aporta frenado automático de emergencia, control crucero adaptativo, centrado de carril, monitor de punto ciego y asistencia en atascos.

Tres versiones y precios para elegir

Subaru confirmó que el nuevo Trailseeker llegará a los concesionarios en el primer trimestre de 2026. Su precio arranca en $39,995 dólares, una propuesta muy competitiva considerando su potencia, equipamiento, espacio interior y auténtica capacidad todoterreno.

Trailseeker Premium – Desde $39,995 dólares

Incluye pantalla de 14 pulgadas, asientos calefactados, portón trasero eléctrico, rines de 18 pulgadas, doble cargador inalámbrico, X-MODE y el paquete completo EyeSight.

Trailseeker Limited – Desde $43,995 dólares

Agrega sonido Harman Kardon, monitor de 360°, rines de 20 pulgadas, volante calefactable, asientos traseros calefactados, llave digital y toma de corriente de 120V.

Trailseeker Touring – Desde $46,555 dólares

Incluye techo panorámico, asientos ventilados, capó negro brillante, pintura bitono opcional y el sistema de calentadores de piernas radiantes, uno de los detalles más llamativos del modelo.

Seguir leyendo:

Kia sorprende con el Vision Meta Turismo eléctrico

Los deportivos Toyota GR GT y GR GT3 ya son oficiales

Cinco autos usados confiables por menos de $4,000 dólares