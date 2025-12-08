Los deportivos Toyota GR GT y GR GT3 ya son oficiales

Toyota ha venido generando expectativa en torno a un proyecto que llevaba el sello directo de Gazoo Racing y la supervisión personal de Akio Toyoda. Aunque la marca nunca escondió su intención de volver a competir al más alto nivel, pocos imaginaban la magnitud del desarrollo que estaba ocurriendo internamente.

Ahora, finalmente, el fabricante japonés presenta dos modelos que marcan un punto de quiebre en su historia moderna: el Toyota GR GT y su versión de pista, el GR GT3.

Estos deportivos no surgieron como un simple ejercicio de estilo ni como un intento por ampliar el catálogo de la marca. Su propósito es mucho más profundo.

Toyota buscaba crear un auto capaz de rivalizar con los mejores superdeportivos del mundo, tanto en desempeño como en eficiencia aerodinámica. Por eso, el proyecto se construyó desde cero con un enfoque extremo en el rendimiento y en la interacción directa con el piloto.

El resultado son dos vehículos que prometen llevar el ADN japonés de competición a un nuevo nivel, apoyados en tecnología híbrida avanzada, ingeniería estructural de última generación y la participación de pilotos profesionales en cada etapa del desarrollo.

El Toyota GR GT. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Una filosofía centrada en el piloto

Todo el programa GR GT estuvo basado en la premisa “driver first”, un concepto defendido durante años por Akio Toyoda. Bajo esta visión, la meta es crear autos que transmitan sensaciones reales, con reacciones directas y un equilibrio pensado para quienes disfrutan conducir al límite.

Toyoda no estuvo solo en este proceso. A pilotos profesionales como Tatsuya Kataoka, Hiroaki Ishiura, Naoya Gamou y el gentleman driver Daisuke Toyoda se les dio un papel clave en la evaluación constante del prototipo. Su retroalimentación no se limitó a pruebas finales: ingenieros y diseñadores trabajaron junto a ellos desde las fases iniciales, como si se tratara de un programa oficial de competición.

Gracias a ese enfoque, la marca pudo refinar aspectos esenciales como la posición de manejo, la respuesta de la dirección, la sensibilidad del acelerador y la distribución del peso. Incluso elementos fundamentales como la altura del motor, la ubicación de la batería y la posición del depósito de combustible se definieron pensando en maximizar el equilibrio del conjunto.

Arquitectura ligera y aerodinámica de competición

Uno de los logros más importantes del proyecto GR GT es su nuevo chasis, el primero de Toyota construido íntegramente en aluminio y complementado con paneles de fibra de carbono (CFRP). Esta combinación no solo reduce el peso, sino que aumenta la rigidez estructural, un factor esencial para soportar fuerzas aerodinámicas y cargas laterales elevadas.

Toyota adoptó un enfoque poco común en la industria: en lugar de diseñar primero la carrocería y luego optimizar la aerodinámica, el proceso se invirtió. Ingenieros provenientes del Mundial de Resistencia (WEC) definieron el modelo aerodinámico ideal, y posteriormente los diseñadores adaptaron la carrocería para cumplir con esas necesidades.

Interior del Toyota GR GT. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

El resultado es una silueta agresiva, pensada para mantener estabilidad a velocidades superiores a 200 mph, mejorar la refrigeración del motor y optimizar el flujo de aire hacia los frenos y el sistema híbrido. Se trata de una filosofía tomada directamente de los prototipos de resistencia, donde la eficiencia aerodinámica lo es todo.

V8 biturbo híbrido: el corazón del GR GT

El motor es otro de los puntos clave de este superdeportivo. Toyota desarrolló un sistema híbrido de alto rendimiento compuesto por un motor V8 biturbo de 4.0 litros y un motor eléctrico integrado. Juntos, generan 650 caballos de fuerza y un par máximo de 630 libras-pie de torque.

Este V8 es el primero de producción de Toyota con lubricación por cárter seco, un sistema que permite bajar aún más el centro de gravedad. También utiliza una arquitectura “V caliente”, diseñada para optimizar la respuesta de los turbos y mejorar la eficiencia térmica.

La potencia se envía a las ruedas traseras a través de una transmisión automática de 8 velocidades, instalada en un transeje posterior. Gracias a esta configuración, el reparto de peso alcanza un equilibrio casi ideal 45:55, perfecto para conducción extrema.

Un interior centrado en el conductor

El Toyota GR GT mantiene una cabina minimalista y enfocada. No busca lujos excesivos ni elementos que distraigan. La visibilidad panorámica, la ergonomía del volante y el acceso directo a los controles fueron prioridades desde el primer boceto.

Es un modelo biplaza con asientos deportivos disponibles en piel o en materiales mixtos. Una pantalla táctil central ofrece acceso al sistema de infoentretenimiento, aunque la mayoría de las funciones importantes se controlan mediante botones físicos pensados para uso en pista.

El Toyota GR GT3. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

El Toyota GR GT3: pura competencia

La versión de carreras, el GR GT3, cumple estrictamente con los reglamentos de la FIA para la categoría GT3, una de las más competitivas del mundo. Comparte la base del GR GT de calle, pero suma componentes específicos para rendimiento extremo:

Motor y transmisión optimizados para uso prolongado en circuito.

Neumáticos de competición Michelin Pilot Sport Cup 2.

Frenos Brembo de alto desempeño.

Alerón trasero de gran tamaño y un kit aerodinámico más agresivo.

Es, en esencia, un auto destinado directamente a equipos y pilotos privados que participan en campeonatos internacionales.

Disponibilidad y precio estimado

Toyota planea lanzar el GR GT y el GR GT3 alrededor del 2027. El precio no ha sido confirmado oficialmente, pero se espera que supere los $100,000 dólares, tomando como referencia modelos como el GR Supra Final Edition.

