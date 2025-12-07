La ausencia de autos franceses en EE.UU., explicada

Cuando un aficionado del motor en Estados Unidos busca variedad, diseño atrevido o soluciones ingeniosas, tarde o temprano termina con la misma duda: ¿Por qué casi ningún auto francés se vende en el país? A pesar de que marcas como Renault, Peugeot, Citroën o Alpine gozan de gran prestigio internacional, en el mercado estadounidense son prácticamente inexistentes. La única superviviente es Bugatti, cuya presencia se limita a un segmento ultraexclusivo que vende autos para millonarios y coleccionistas.

Para quienes crecieron viendo vehículos franceses circular en Europa o América Latina, la ausencia de estos en Estados Unidos puede resultar sorprendente. Sin embargo, detrás de este fenómeno hay una combinación de factores históricos, estratégicos y culturales que han impedido que estas marcas mantengan o recuperen una presencia significativa en uno de los mercados más importantes del mundo.

Un problema que lleva décadas gestándose

Las marcas francesas no siempre estuvieron ausentes en Estados Unidos. Durante buena parte del siglo XX, Peugeot, Citroën y Renault lograron colocarse entre los fabricantes extranjeros más vendidos. De hecho, llegaron a comercializar miles de unidades anuales, y algunos modelos incluso se convirtieron en símbolos de innovación y estilo europeo.

Pero ese éxito nunca terminó de consolidarse. A finales de los años 70 y principios de los 80, las diferencias entre lo que ofrecían los fabricantes franceses y lo que buscaban los consumidores estadounidenses comenzaron a hacerse más evidentes.

Mientras en Europa la tendencia era desarrollar autos compactos, eficientes y ágiles para ciudades estrechas, en Estados Unidos dominaban los vehículos grandes, motores enormes y un gusto marcado por la potencia antes que por la sofisticación.

Ese choque cultural se tradujo rápidamente en ventas cada vez más bajas. Los autos franceses resultaban demasiado pequeños para las familias estadounidenses, tenían motores percibidos como poco potentes y, en muchos casos, no alcanzaban las expectativas en términos de durabilidad o costos de mantenimiento.

El gusto estadounidense y los límites del diseño francés

El público de Estados Unidos suele asociar su experiencia automotriz con autos espaciosos, camionetas robustas o sedanes de gran tamaño. La filosofía francesa, por el contrario, históricamente ha priorizado el diseño creativo y la eficiencia por encima del músculo mecánico. Aunque esa visión ha dado lugar a autos icónicos en Europa, en EE. UU. nunca logró convertirse en una tendencia dominante.

Además, el servicio postventa fue un problema recurrente. Algunos modelos franceses tenían piezas costosas o difíciles de conseguir. La ecuación era simple: autos menos potentes, más pequeños y más costosos de mantener no podían competir con la fuerte influencia de marcas japonesas que sí respondían al mercado estadounidense con productos más fiables y accesibles.

Citroën fue la primera en abandonar Estados Unidos en la década de 1970, víctima de problemas económicos internos y la imposibilidad de adaptarse a las exigencias locales. Peugeot continuó un tiempo más, pero terminó retirándose en 1990. Renault fue la última de las tres grandes en irse, cerrando operaciones en 1992.

Solo Bugatti ha logrado mantenerse, pero su enfoque es radicalmente diferente: vende hyperdeportivos que pueden superar los millones de dólares y su volumen es tan limitado que no enfrenta los retos del mercado masivo.

Fusiones, alianzas y un tablero corporativo que complica todo

Incluso si hoy las marcas francesas quisieran volver a Estados Unidos, las condiciones corporativas actuales lo hacen extremadamente difícil. Los tres grandes fabricantes francófonos están vinculados a grupos globales que ya operan en territorio estadounidense, lo que crea conflictos estratégicos internos.

Peugeot y Citroën, bajo el paraguas de Stellantis, comparten tecnologías con marcas que sí se venden en Estados Unidos, como Dodge, Chrysler, Jeep, Ram o Alfa Romeo. Relanzar Peugeot o Citroën en el país significaría competir contra sí mismos y duplicar plataformas, inversiones y costos. Por eso la idea quedó descartada.

Renault, por su parte, mantiene una alianza profunda con Nissan, uno de los fabricantes con mayor presencia en el mercado estadounidense. Tener a Renault compitiendo contra productos Nissan sería contraproducente para el grupo, por lo que su regreso también se considera inviable.

El único fabricante que aún mantiene una ventana abierta es Alpine, la división deportiva de Renault. La marca había expresado su intención de llegar a Estados Unidos hacia finales de esta década, pero los cambios globales, el avance de los vehículos eléctricos y las nuevas reglamentaciones podrían retrasar ese objetivo más tiempo del previsto.

