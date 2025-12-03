Kia reveló las primeras imágenes del renovado Seltos 2025

El segmento de los SUV compactos se ha convertido en uno de los más competitivos del mercado, y Kia ha logrado destacar gracias al Seltos, un modelo que encontró rápidamente su espacio entre compradores jóvenes y familias que buscan un vehículo accesible, moderno y eficiente. Sin embargo, después de seis años sin una renovación profunda, la marca surcoreana decidió actualizarlo por completo y preparar el terreno para su nueva generación.

Lee también: Toyota RAV4 2026: probamos la nueva versión GR Sport

A pocos días de su presentación oficial, Kia decidió compartir un adelanto visual del próximo Seltos.

Este primer vistazo ha generado expectativas, especialmente porque el modelo siempre se ha posicionado como una de las opciones de entrada más relevantes dentro de la gama SUV de la compañía. Con este anticipo, la marca deja claro que el rediseño no será menor y que el Seltos evolucionará tanto estética como tecnológicamente.

Puedes leer: Toyota renueva el bZ4X: eficiencia, diseño y más tecnología

Un adelanto que marca un nuevo rumbo

El estreno mundial del renovado Seltos está programado para el 10 de diciembre, pero Kia quiso ir incrementando la expectativa al mostrar imágenes teaser que revelan elementos clave del diseño exterior.

Aunque las fotografías no muestran el vehículo completo, sí permiten identificar una evolución clara en sus líneas, especialmente en zonas como el techo, los laterales y el tratamiento de sus luces.

Detalles del Kia Seltos 2026. Crédito: Kia. Crédito: Cortesía

Las primeras impresiones dejan ver que Kia mantiene ciertos rasgos característicos del modelo actual, pero adopta una estética más alineada con el lenguaje visual de sus vehículos más modernos. Esto le permite al Seltos proyectar una identidad más madura sin perder el carácter juvenil que lo ha hecho popular.

Diseño inspirado en la filosofía “Opposites United”

Uno de los aspectos más destacados del nuevo modelo es su reinterpretación del concepto de diseño “Opposites United”, que Kia ha aplicado en la mayoría de sus lanzamientos recientes. Bajo esta filosofía, el nuevo Seltos combina superficies limpias con detalles robustos propios de los SUV, además de apostar por proporciones ligeramente más marcadas y un aire más tecnológico.

El frontal incorpora las luces diurnas Star Map, una firma lumínica que se ha convertido en un sello de la marca. En la parte trasera, el diseño complementa esa identidad mediante gráficos horizontales y verticales que contribuyen a una silueta visualmente más estable. Este tipo de configuración ya se ha visto en la familia EV, lo que demuestra que el Seltos adoptará rasgos inspirados en los modelos eléctricos más recientes.

Otros detalles como las manijas de puertas integradas en la carrocería apuntan a mejorar la eficiencia aerodinámica y darle un toque más premium, algo que los compradores suelen valorar incluso en vehículos de entrada. Todo esto sugiere que, aunque siga siendo el SUV más económico de la marca, Kia quiere que luzca moderno y competitivo frente a rivales como el Chevrolet Trax y el Mazda CX-30.

Opciones de personalización ampliadas

Kia también adelantó que esta nueva generación incluirá una oferta más amplia de colores exteriores y revestimientos. Asimismo, volverán las versiones X-Line y GT-Line, cada una con elementos distintivos que permiten al comprador escoger un estilo más sobrio o uno más deportivo.

Kia Seltos 2026. Crédito: Kia. Crédito: Cortesía

La marca busca que estas opciones refuercen el atractivo del Seltos en distintos mercados, aprovechando que muchos compradores valoran la posibilidad de personalizar su vehículo —algo que también ha sido tendencia en otros segmentos compactos.

Sistemas de propulsión: un enfoque hacia la electrificación

Aunque Kia aún no ha revelado detalles técnicos sobre los motores, sí confirmó que el nuevo Seltos incluirá un sistema híbrido. Actualmente, el modelo se ofrece con dos motorizaciones: un motor atmosférico de 2.0 litros con 146 caballos de fuerza y un motor turbo de 1.6 litros con 190 caballos de fuerza.

Todo indica que al menos una de estas configuraciones podría integrarse a un sistema eléctrico complementario para mejorar eficiencia y rendimiento.

Con el incremento global de regulaciones ambientales, es lógico que Kia dé este paso para mantener competitivo al Seltos y alinearlo con la estrategia de electrificación que la marca ha impulsado durante los últimos años.

El 10 de diciembre será la fecha clave para conocer al detalle todas las mejoras, cambios y tecnologías que traerá la nueva generación de este SUV compacto.

Seguir leyendo:

Peligro de radiación en autos eléctricos: estudio lo revela

Elon Musk y su negativa total a fabricar una moto Tesla

Por qué no debes dejar gasolina vieja en tu tanque