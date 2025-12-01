Por qué no debes dejar gasolina vieja en tu tanque

Muchos conductores se sorprenden al descubrir que la gasolina tiene fecha de vencimiento. A diferencia de otros elementos del vehículo que muestran señales claras de desgaste, el combustible se deteriora en silencio, incluso cuando el coche está completamente detenido.

Ese deterioro no solo altera su eficiencia energética, sino que también puede generar daños internos que acaban convirtiéndose en reparaciones caras e inesperadas.

El problema no comienza en el motor, sino en el propio tanque. Cada día que pasa sin que el vehículo se encienda, la mezcla química del combustible se expone a cambios ambientales que aceleran su degradación.

La temperatura, la humedad, la presencia de etanol o incluso el nivel de llenado pueden determinar si esa gasolina podrá seguir cumpliendo su función o si se convertirá en una amenaza para el sistema de inyección.

Aunque muchos creen que la gasolina puede durar indefinidamente si el vehículo no se usa, la realidad es distinta. Su vida útil es limitada, incluso en condiciones óptimas, y conocer esos límites es clave para mantener el motor en buen estado y evitar gastos innecesarios.

¿Cuánto dura realmente la gasolina sin usarse?

En el mejor de los escenarios, la gasolina mantiene buena calidad entre tres y seis meses. Sin embargo, esta estimación cambia cuando se trata de combustibles con etanol, algo cada vez más común.

El etanol tiene una propiedad crítica: absorbe humedad del ambiente. Al hacerlo, acelera su oxidación y alimenta un proceso que reduce significativamente su capacidad de combustión.

Cuando el combustible comienza a oxidarse, pierde componentes volátiles esenciales para que el motor encienda con normalidad. A medida que esto ocurre, la mezcla deja residuos, barnices y partículas que pueden terminar dentro del sistema de inyección o en los filtros del vehículo.

La temperatura también influye. En ambientes calurosos, la evaporación es más rápida y, por ende, el deterioro se acelera. Asimismo, un tanque parcialmente vacío contiene más aire, lo que facilita el proceso oxidativo. Por eso, un vehículo estacionado en clima cálido con el tanque a la mitad sufrirá un deterioro más agresivo que uno guardado en un lugar fresco y con el depósito lleno.

Consecuencias de usar gasolina deteriorada

Utilizar gasolina vieja parece inofensivo, pero puede desencadenar varios problemas que afectan tanto el rendimiento del motor como la seguridad del vehículo.

Pérdida de potencia

La calidad de la mezcla aire-combustible disminuye, afectando directamente la respuesta del motor y su capacidad para alcanzar velocidades o realizar aceleraciones suaves.

Obstrucciones internas

Los residuos generados por la descomposición del combustible pueden tapar inyectores, filtros y conductos. En casos severos, las reparaciones pueden ser costosas debido a la necesidad de limpiar o reemplazar piezas clave.

Arranques complicados

El motor puede tardar más en encender o incluso fallar al intentar hacerlo. La gasolina degradada pierde la volatilidad necesaria para iniciar el proceso de ignición.

Más allá de la molestia, estos inconvenientes pueden llevar a averías mayores si no se atienden a tiempo.

Cómo evitar que la gasolina se dañe

Reducir el riesgo de deterioro es sencillo si se adoptan algunas prácticas básicas, especialmente cuando el vehículo permanecerá inactivo durante largos periodos.

Mantén el tanque lleno

Un depósito casi vacío contiene más oxígeno, lo que agiliza la oxidación. Llenarlo ayuda a proteger el combustible y a conservar su estabilidad por más tiempo.

Usa estabilizadores

Los aditivos diseñados para prolongar la vida de la gasolina son útiles si el carro se dejará parado por varias semanas o meses. Estos productos evitan que la mezcla se degrade prematuramente.

Enciende el vehículo regularmente

Permitir que el motor funcione unos minutos cada cierto tiempo ayuda a que la gasolina circule, impide que se asiente y mantiene lubricados los componentes internos.

Almacenamiento adecuado

Si tienes gasolina guardada en recipientes, debe mantenerse en lugares frescos y sin exposición directa al sol. El calor acelera la evaporación de compuestos esenciales.

¿Qué hacer si sospechas que la gasolina ya no sirve?

Si el automóvil lleva más de seis meses sin usarse, lo recomendable es consultar a un profesional antes de encenderlo. Los técnicos pueden extraer el combustible viejo, limpiar el sistema y evaluar si otros fluidos, como el aceite o el refrigerante, también requieren atención.

En algunos casos, continuar usando gasolina degradada puede provocar fallas acumuladas que afecten el desempeño general del vehículo. Por eso, actuar a tiempo puede evitar daños mayores.

