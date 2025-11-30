La nueva L200 Savana: regreso de un nombre histórico

En un momento en el que la mayoría de las marcas busca ampliar catálogos híbridos o eléctricos, Mitsubishi decidió mirar hacia su pasado para recuperar una denominación que marcó a miles de usuarios en Sudamérica.

La firma japonesa apostó nuevamente por el nombre Savana, un sello asociado a rudeza, aventura y espíritu off-road, para presentar una edición especial de la L200 que llegará en números extremadamente limitados.

Esta estrategia no solo reaviva la identidad todoterreno que ha caracterizado a Mitsubishi durante décadas, sino que permite ofrecer al mercado una propuesta distinta, enfocada en quienes realmente usan una pick-up en terrenos exigentes. En un panorama donde cada vez abundan modelos más urbanos, la Savana aparece como un recordatorio de que aún existe espacio para las camionetas pensadas para afrontar rutas complicadas.

Una edición especial con sello de exclusividad

Pensada principalmente para Brasil, la Mitsubishi L200 Savana vuelve a posicionarse como una alternativa radical dentro de la gama, aunque manteniendo la base mecánica del modelo estándar.

A diferencia de otras versiones orientadas al confort, la Savana introduce un enfoque claramente más aventurero con una serie de modificaciones exteriores que buscan diferenciarla visualmente desde el primer vistazo.

La edición parte de la variante Katana, que es el nivel de equipamiento más completo disponible en el mercado brasileño. Sin embargo, la Savana incorpora un paquete específico con detalles exclusivos, lo que la convierte en una pieza muy particular dentro de la familia L200. Y al tratarse de un modelo especial, su disponibilidad será extremadamente limitada: solo 80 unidades fueron anunciadas para Brasil.

La estrategia no queda ahí. En Colombia, Mitsubishi también presentó una edición exclusiva durante el Salón del Automóvil de Bogotá 2025. Bautizada como “Kanyu”, esta versión estará aún más limitada, con apenas 15 ejemplares reservados para ese mercado. Ambas variantes comparten un concepto similar: una pick-up resistente, enfocada en quienes buscan un vehículo capaz de desempeñarse sin problemas en superficies de difícil acceso.

Estética y funcionalidad para dominar cualquier terreno

Uno de los elementos más atractivos de la L200 Savana es su diseño exterior, pensado para transmitir capacidad todoterreno desde cualquier ángulo. Mitsubishi eligió dos colores de carrocería especiales: “Amarelo Rally” y “Verde Forest”.

Estas tonalidades no solo la hacen destacar, sino que refuerzan su carácter aventurero. Además, la marca añadió múltiples detalles en negro mate en parrilla, protecciones inferiores, llantas y otros componentes visibles.

La Mitsubishi L200 Savana. Crédito: Mitsubishi. Crédito: Cortesía

El equipamiento exterior también se alinea con la filosofía off-road. La Savana incorpora deslizadores de rocas, estribos resistentes, una baca funcional y un snorkel. Este último elemento permite aumentar la capacidad de vadeo desde los 500 mm estándar hasta 800 mm, lo que mejora significativamente el desempeño en pasos de agua profundos.

A esto se suman llantas de aleación de 18 pulgadas montadas sobre neumáticos todoterreno que complementan el conjunto. Aunque las modificaciones no cambian la plataforma del modelo original, sí aportan herramientas adicionales para afrontar terrenos complicados, algo fundamental para quienes buscan una experiencia off-road auténtica.

Un interior robusto, cómodo y con identidad propia

Por dentro, la L200 Savana mantiene la arquitectura y gran parte del diseño de la versión Katana, pero introduce elementos distintivos que permiten reconocerla como una edición especial. Los asientos adoptan nuevas terminaciones y costuras en tonos contrastantes, mientras que en el panel frontal se incorpora el emblema “Savana” como recordatorio permanente de su carácter exclusivo.

El objetivo de Mitsubishi no fue reinventar la cabina, sino reforzar su funcionalidad manteniendo un equilibrio entre confort y resistencia. La Savana busca ser una pick-up capaz de ofrecer comodidad en el uso diario, pero igualmente preparada para la exigencia de travesías fuera del asfalto.

Mecánica confiable y sin modificaciones

La nueva edición especial no altera la fórmula mecánica que ha caracterizado a la L200 moderna. Bajo el capó se mantiene el motor biturbo de 2.4 litros, capaz de desarrollar 202 caballos de potencia y 470 Nm de torque. Este bloque trabaja junto a una transmisión automática de ocho velocidades y el reconocido sistema de tracción Super Select II, uno de los más avanzados y versátiles del segmento.

El modelo también conserva sus siete modos de conducción, los cuales permiten adaptar la respuesta del vehículo según la superficie: arena, barro, grava, pendientes complicadas o condiciones mixtas. Aunque no se introdujeron cambios en rendimiento, la fortaleza de la mecánica original mantiene firme la reputación de la L200 como una de las camionetas medianas más confiables del mercado.

