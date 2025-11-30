Lo reconocen: Porsche se inspira en el Hyundai Ioniq 5 N

Pocas veces en la industria automotriz se ve que un fabricante del prestigio de Porsche reconozca abiertamente la influencia de un competidor. Sin embargo, la llegada del Hyundai Ioniq 5 N ha provocado precisamente eso: un gesto de admiración que marca un antes y un después en la evolución de los deportivos eléctricos.

Aunque Porsche lleva años construyendo su propio camino hacia la electrificación, el comportamiento dinámico y el enfoque emocional del Ioniq 5 N hicieron que los ingenieros de la firma alemana empezaran a mirar de cerca lo que Hyundai había logrado. Lo que comenzó como curiosidad terminó en una referencia directa para los próximos lanzamientos de Stuttgart.

Según el propio Frank Moser, vicepresidente de las líneas 718 y 911, la experiencia con el Ioniq 5 N fue tan reveladora que muchas de sus innovaciones se están considerando para los nuevos deportivos eléctricos de acceso que Porsche prepara para los próximos años. Y esa afirmación no es menor: implica que el Ioniq 5 N no solo impresionó, sino que cambió perspectivas.

Tecnología que imita sensaciones y conquista a los puristas

El crecimiento del Ioniq 5 N se explica por su propuesta: no solo es potente, sino que está pensado para mantener viva la esencia emocional de conducir. Hyundai incorporó sistemas que buscan reproducir sensaciones propias de los motores tradicionales, algo que Porsche valora enormemente porque su clientela sigue esperando una conexión directa con el vehículo.

Uno de esos sistemas es el ya famoso N Active Sound+, capaz de simular diferentes perfiles sonoros mientras el auto acelera. Otro es el N e-shift, que imita cambios de marcha como si se tratara de una caja automática de ocho velocidades. Aunque se trate de recreaciones digitales, la sensación para el conductor es sorprendentemente realista.

Estas funciones, consideradas hasta hace poco casi un experimento, ahora se analizan como herramientas clave para mantener el ADN deportivo en autos totalmente eléctricos. Porsche, que presentará los nuevos 718 Boxster y Cayman eléctricos hacia 2027, ya trabaja en incorporar opciones similares para quienes deseen un manejo más envolvente.

Un eléctrico con alma: potencia, dinamismo y emoción

El Hyundai Ioniq 5 N es mucho más que un SUV eléctrico con retoques deportivos. La marca surcoreana lo convirtió en un laboratorio de emociones, capaz de entregar hasta 641 caballos de fuerza gracias al modo N Grin Boost, que libera su capacidad máxima durante lapsos de diez segundos.

Hyundai IONIQ 5 2025. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

La distribución inteligente del torque, la resistencia térmica mejorada y la puesta a punto enfocada en circuito lo han consolidado como uno de los eléctricos más entretenidos de manejar del mercado. Esto explica por qué ingenieros de Porsche quedaron tan impresionados al probarlo: el auto no solo se siente rápido, sino vivo.

Con el final de producción de los últimos 718 de combustión, Porsche se prepara para una transición total hacia plataformas eléctricas e híbridas. En ese camino, el modelo surcoreano se ha convertido en un ejemplo de cómo un eléctrico puede transmitir sensaciones mecánicas, algo fundamental para los fanáticos del sonido y la interacción clásica.

Moser detalló que las funciones de sonido artificial y simulaciones serían opcionales para los clientes. De esta manera, cada conductor podrá decidir entre una experiencia silenciosa o una más sensorial que evoque los motores de combustión que hicieron famosa a la marca alemana.

Un reconocimiento que habla de una nueva era

Que Porsche reconozca públicamente la creatividad de Hyundai dice mucho sobre el momento actual de la industria. Ya no se trata de quién tiene más historia, sino de quién logra innovar de forma audaz en movilidad eléctrica.

Para los responsables de la marca alemana, el Ioniq 5 N fue un verdadero golpe de realidad; algunos incluso describieron la experiencia como “abriendo los ojos”. Y aunque no se trate de una competencia directa en precio o segmento, sí evidencia que la inspiración puede venir de cualquier lugar.

