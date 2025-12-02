Peligro de radiación en autos eléctricos: estudio lo revela

A medida que los autos eléctricos se vuelven más comunes en las calles y carreteras del mundo, también aumentan las preguntas que rodean su seguridad.

Entre ellas, una de las más recurrentes ha sido la supuesta exposición del conductor y los pasajeros a radiación electromagnética generada por el motor eléctrico, los inversores, los cables de alto voltaje o incluso las estaciones de carga.

Esta inquietud ha circulado durante años en foros, redes sociales y conversaciones cotidianas, alimentando la idea de que la electrificación podría traer riesgos ocultos.

No obstante, las últimas investigaciones científicas apuntan a una realidad muy diferente. Lejos de representar una amenaza, los niveles de radiación presentes en los autos eléctricos son tan bajos que incluso quedan por debajo de los que se encuentran en un vehículo con motor de combustión interna.

Esta conclusión deriva de pruebas exhaustivas realizadas por organismos especializados que decidieron abordar la preocupación desde la evidencia y no desde la especulación.

Estudios internacionales confirman niveles muy bajos de radiación

Uno de los análisis más completos proviene de ADAC, el mayor club automovilístico de Alemania, una entidad con décadas de experiencia evaluando vehículos de todo tipo. Su estudio comparó 11 autos eléctricos, varios híbridos enchufables y un coche de gasolina para verificar si existían diferencias significativas en los campos electromagnéticos generados.

Los resultados fueron claros: los autos eléctricos producen niveles extremadamente bajos de radiación electromagnética, incluso inferiores a los detectados en vehículos tradicionales. El informe señala que los picos de radiación se concentran sobre todo en la zona de los pies, un área que sigue muy por debajo de los límites internacionales establecidos.

En la práctica, esto significa que la cabeza y el torso —las zonas más sensibles para el conductor— apenas reciben exposición. Además, el proceso de carga, ya sea en corriente alterna (AC) o corriente continua (DC), tampoco supone un incremento significativo. De hecho, las cargas rápidas en DC suelen generar niveles aún menores debido a la forma en que está distribuida la energía durante el proceso.

China avanza con certificaciones estrictas y pruebas intensivas

Mientras Europa aporta estudios independientes, China continúa reforzando su marco técnico con evaluaciones masivas. A finales del año pasado se celebró la tercera Conferencia de Seguridad Eléctrica de Vehículos de Nueva Energía, organizada por el Centro de Pruebas de Vehículos Eléctricos de CATARC, una institución clave en el desarrollo regulatorio y tecnológico del país.

Desde inicios de 2025, este organismo ha realizado más de 300 evaluaciones centradas en seguridad eléctrica y electromagnética. Como resultado, un total de 14 modelos chinos lograron la certificación NESTA, un exigente sistema que analiza seis pilares de seguridad:

Seguridad de carga.

Seguridad electromagnética.

Seguridad funcional.

Seguridad de alto voltaje.

Seguridad de batería.

Seguridad contra incendios.

Entre los modelos certificados destacan Aito M7, Onvo L90, Li Auto i8, M-Hero M817, Xiaomi YU7 y Geely Galaxy Starship 7 EM-i. Además, el análisis reconoció a los líderes en cada área, como BYD Han L y Lynk & Co 900 en seguridad de carga; Mercedes-Benz CLA y Zeekr 9X en seguridad electromagnética; y Jetour Zongheng G700 junto a Aito M7 en seguridad de batería.

Estos avances consolidan a China como uno de los países más rigurosos en pruebas y normativas de seguridad relacionadas con vehículos eléctricos, especialmente en el campo electromagnético.

Las mediciones dentro del habitáculo: lejos de cualquier riesgo

De acuerdo con las mediciones presentadas, los niveles reales de radiación dentro de un vehículo eléctrico moderno se sitúan entre 0,8 y 1,0 μT en la fila delantera y entre 0,3 y 0,5 μT en la trasera. Estas cifras representan apenas el 1% de los límites establecidos por la regulación china, que fija el máximo permitido en 100 μT.

Para comprender mejor esta diferencia, basta con compararlo con objetos cotidianos: una cobija eléctrica puede emitir entre 10 y 50 μT, es decir, niveles varias veces superiores a los de cualquier automóvil eléctrico.

Al considerar estas cifras, queda claro que el temor a la radiación electromagnética dentro de un EV no tiene fundamento real. Los componentes de alto voltaje están cuidadosamente aislados, los cables están blindados y la ingeniería actual evita fugas de campo electromagnético que pudieran representar un riesgo para los ocupantes.

