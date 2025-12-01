Diciembre 2025 en EE.UU.: ¿Mejor un auto nuevo o usado?

La regla siempre ha sido clara: si se buscaba ahorrar, la opción más sensata era un auto usado. Sin embargo, el cierre de 2025 presenta un panorama que contradice esa tradición. Las promociones por temporada, la llegada de nuevos modelos y un inventario más estable han permitido que los precios de vehículos nuevos se vuelvan, en muchos casos, competitivos frente a los usados.

Lee también: Lo reconocen: Porsche se inspira en el Hyundai Ioniq 5 N

La lógica del mercado está cambiando, en parte, por la dinámica heredada de la pandemia. Aunque la producción automotriz ya se normalizó, el rezago de inventario generado entre 2020 y 2022 sigue afectando. Ese déficit se refleja hoy en la oferta limitada de modelos usados relativamente recientes, lo que empuja los precios al alza y reduce la habitual diferencia con los autos nuevos.

Puedes leer: La nueva L200 Savana: regreso de un nombre histórico

Esta situación ha generado una pregunta clave para los consumidores estadounidenses de cara a diciembre: ¿Vale más la pena estrenar o apostar por un vehículo de segunda mano?

Nuevos y usados: una diferencia de precio que ya es mínima

Un estudio publicado por CarFax señala que la brecha entre un auto nuevo y uno usado nunca había sido tan estrecha. El informe concluye que el precio medio de los vehículos usados alcanzó su nivel más alto en un año y medio, lo que prácticamente eliminó la ventaja económica que solían ofrecer.

Nueva Toyota Hilux. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

En datos concretos, la diferencia promedio entre un auto modelo 2025 nuevo y un usado modelo 2023 es de solo $1,300 dólares.

La explicación la aporta Em Nguyen, analista del medio, quien afirma que esta anomalía se debe a una oferta insuficiente: “Lo que hoy se considera un auto usado, simplemente no existe en grandes cantidades”, comentó. Y añadió que la demanda se mantiene firme, provocando que “un vehículo de dos años de antigüedad puede tener un valor similar al de uno nuevo”.

Un ejemplo claro es el Honda Civic. De acuerdo con el informe, un Honda Civic 2023 cuesta en promedio $24,300 dólares, mientras que un Civic 2025 nuevo tiene un precio de $27,400 dólares. La diferencia —mucho menor que en años anteriores— hace que más compradores se planteen seriamente dar el salto a un vehículo recién salido de concesionario.

Financiamiento: el factor que inclina la balanza

Más allá del precio de catálogo, el costo real de un auto en Estados Unidos depende mucho de las tasas de interés, un punto decisivo en tiempos de crédito caro.

Nguyen subraya que los pagos mensuales de un auto nuevo pueden ser “menores de lo que muchos piensan”, especialmente cuando los fabricantes activan promociones de fin de año. En la actualidad:

Para autos usados, las tasas de interés para compradores con buen historial crediticio se sitúan entre 7% y 9%.

Para autos nuevos, las tasas oscilan entre 5% y 6%.

A ello se suman incentivos exclusivos para unidades nuevas: intereses del 0%, bonos por recompra o descuentos directos para reducir inventarios acumulados. En un contexto de cautela del consumidor, estas ofertas pueden hacer que un auto nuevo resulte más asequible durante los primeros años de propiedad.

Las garantías más amplias, los mantenimientos incluidos y la mayor vida útil esperada refuerzan la idea de que, en 2025, comprar nuevo no solo es un tema de estrenar, sino también de seguridad financiera a mediano plazo.

La referencia del Hyundai Tucson 2025. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

Tendencias en los precios de autos usados: variación por segmento

Aunque el mercado de segunda mano sigue siendo dinámico, los movimientos de precios muestran comportamientos distintos según el tipo de vehículo. CarFax registró estas tendencias en octubre de 2025:

SUV de lujo → caída promedio de $270 dólares.

Autos de lujo → aumento promedio de $400 dólares.

Pickup → alza de $225 dólares.

Sedanes y hatchbacks → descenso de aproximadamente $60 dólares.

Esta dispersión refleja que el mercado aún se está ajustando, con segmentos sobrevalorados por alta demanda y otros donde los precios empiezan a normalizarse. Aun así, ninguno de los cambios ha sido suficiente para devolver a los usados la ventaja económica que solían tener.

Entonces, ¿qué conviene en diciembre 2025?

Con los datos actuales, la conclusión de los expertos es clara: la diferencia de precio entre un auto nuevo y uno usado es tan baja que comprar nuevo puede ofrecer más beneficios en el largo plazo, sobre todo en financiamiento y garantía.

Diciembre es tradicionalmente el mes con más promociones del año, y 2025 no será la excepción. Quienes busquen estrenar auto podrán encontrar tasas más competitivas, bonificaciones especiales y una oferta creciente de modelos 2025 que buscan cerrar el año fiscal con fuerza.

Para quienes aún prefieran el mercado de segunda mano, la recomendación es comparar precios por segmento, revisar historial del vehículo y considerar que los usados recientes siguen sobrevalorados.

Seguir leyendo:

Toyota Tacoma 2026: la última pick-up manual del mercado

Los autos más antiguos que seguirán en producción en 2026

Ojo: cinco autos premium por menos de $30,000 dólares