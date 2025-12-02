Toyota RAV4 2026: probamos la nueva versión GR Sport

En el 2026 Toyota RAV4 llega con una renovación profunda y una versión completamente nueva: GR Sport, desarrollada junto al equipo Gazoo Racing, la división de performance de Toyota.

Este SUV, uno de los más vendidos del mundo, estrena su sexta generación con mejoras en diseño, tecnología, eficiencia y un desempeño más deportivo sin perder la esencia práctica que siempre lo ha caracterizado.

Esta variante plug-in hybrid equipa una batería de 22.7 kWh que permite recorrer hasta 48 millas (75 kms) en modo totalmente eléctrico, además de 324 caballos de potencia combinados, 22 HP más que el modelo anterior. También incorpora suspensión más firme, rines exclusivos de 20 pulgadas, frenos mejorados, detalles en negro piano y un alerón trasero que lo distingue del resto de la gama.

El Toyota RAV4 2026, nueva versión GR Sport. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

En el interior encontramos una nueva pantalla de 12.9”, un panel de instrumentos digital de 12.3”, cargador inalámbrico, cinco puertos USB-C, mejores materiales y todo el paquete Toyota Safety Sense 4.0.

Aunque Toyota aún no revela los precios de las versiones PHEV, se espera que la 2026 Toyota RAV4 GR Sport llegue a los concesionarios de Estados Unidos en la primavera de 2026, importada desde Japón.

