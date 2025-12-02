Toyota renueva el bZ4X: eficiencia, diseño y más tecnología

Toyota no para y ahora ha decidido volver a impulsar a su primer SUV eléctrico con una renovación que busca hacerlo más competitivo y eficiente. Aunque el bZ4X siempre se ha destacado por su diseño futurista y su enfoque práctico, ahora la marca japonesa apuesta por ajustes mecánicos y tecnológicos que apuntan a mejorar su rendimiento real en carretera y su experiencia de uso.

Este rediseño no supone una revolución estética, y precisamente esa es la intención: mantener la identidad del modelo mientras se refuerzan los apartados que los usuarios más valoran, como la autonomía, la carga y el confort.

Con tres años en el mercado, llega un momento clave para que el bZ4X siga vigente frente a rivales que cada temporada llegan con propuestas más agresivas.

Una gama más enfocada y con mejor rendimiento

La actualización trae consigo una reestructuración de la oferta mecánica. En otros mercados se ofrecen tres versiones, pero Toyota ha decidido simplificar su gama, dejando atrás la versión de acceso de 167 CV y batería de 57.7 kWh. Con ello, el modelo disponible desde ahora parte directamente desde una opción más potente y con mayor alcance.

La versión básica —si es que puede llamarse así— ofrece 224 CV, acompañados de una batería de 73.1 kWh que permite homologar un consumo de 13.9 kWh/100 km y una autonomía de hasta 569 km. Con estas cifras, el bZ4X se posiciona como uno de los modelos más eficientes dentro de su segmento.

Por encima se encuentra la variante de 343 CV, también equipada con la batería de 73.1 kWh, aunque con un consumo mayor, cifrado en 15.9 kWh/100 km, lo que se traduce en una autonomía homologada de 468 km. Esta opción destaca especialmente por su sistema de tracción integral, pensado tanto para mejorar la estabilidad como para habilitar un enfoque más aventurero.

Las mejoras se sienten en ambos modelos gracias a los ajustes en suspensión y carrocería, que buscan reducir vibraciones, disminuir el ruido y ofrecer una marcha más refinada. La versión más potente añade elementos orientados al uso fuera del asfalto, como el control de agarre a baja velocidad, cámara de 360 grados, 500 mm de capacidad de vadeo y el sistema X-MODE, ideal para barro, nieve o superficies complicadas.

Equipamiento renovado: tecnología, confort y una gama más clara

La oferta del bZ4X se estructura alrededor de dos niveles de equipamiento, cada uno asociado a una motorización específica. El primero es el Advance, que mejora su dotación respecto a la generación inicial.

Incorpora llantas de 18 pulgadas, faros LED con ajuste dinámico, portón trasero motorizado, tapicería mixta, asientos delanteros calefactables, volante calefactable, pantalla central de 14 pulgadas con Toyota Smart Connect y un cargador a bordo de 11 kW.

El nivel superior, Spirit, eleva notablemente la experiencia, consolidándose como la opción más completa de la gama. Esta versión incorpora llantas de 20 pulgadas, retrovisor digital, tapicería de cuero sintético, asientos delanteros calefactables, ventilados y con ajuste eléctrico con memoria.

También ofrece asientos traseros calefactados, calefactores radiantes frontales, techo panorámico, equipo JBL de 9 altavoces, carrocería bitono, sistema de aparcamiento automático y un cargador de a bordo de 22 kW.

Precios del Toyota bZ4X 2025

Toyota bZ4X Advance 73 kWh: $43,000 dólares.

Toyota bZ4X Spirit 73 kWh: $51,000 dólares.

