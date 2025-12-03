Inesperado: el V6 renace en los Alfa Romeo Quadrifoglio 2026

En tiempos recientes Alfa Romeo había encaminado su estrategia hacia la electrificación y los sistemas híbridos, una ruta compartida por la mayoría de fabricantes europeos.

Por eso, el anuncio reciente de la marca italiana tomó por sorpresa incluso a los más fieles seguidores de la casa de Arese: el icónico motor V6 volverá a rugir en los Giulia y Stelvio, pero lo hará en una edición extremadamente limitada y diseñada para homenajear décadas de pasión deportiva. Así nacen los Quadrifoglio Collezione 2026, modelos que recuperan el linaje más emocional de Alfa Romeo.

A pesar de que el fabricante había declarado hace apenas un año que cerraba el capítulo de sus motores V6 para concentrarse en tecnologías más limpias, la marca reconoce que hay ciertos símbolos que no pueden desaparecer sin dejar un vacío entre los entusiastas.

Ese sentimiento de legado, combinado con una estrategia muy selectiva para preservar el ADN más puro de Alfa Romeo, fue lo que llevó a su regreso en un formato exclusivo orientado a coleccionistas.

Un homenaje histórico convertido en edición ultra limitada

Los Giulia y Stelvio Quadrifoglio Collezione formarán parte de una producción reducida a solo 63 unidades, una cifra elegida para recordar los orígenes de la insignia Quadrifoglio en el mundo de la competición.

Estas unidades están destinadas únicamente a regiones como Europa, Reino Unido, Medio Oriente, China y Japón. Aunque existe interés desde Estados Unidos, Alfa Romeo no ha confirmado envíos para ese mercado.

La marca explica que la intención es rendir tributo a la familia de vehículos Quadrifoglio, una línea que nació en 1923, cuando el piloto Ugo Sivocci ganó la Targa Florio con su Alfa Romeo RL decorado con el famoso trébol de cuatro hojas.

Desde entonces, ese símbolo verde se ha reservado exclusivamente para los autos de mayor desempeño dentro de la marca. En 1963, el Giulia Ti Super fue el primero de producción en llevar oficialmente este emblema para identificarlo como un Alfa Romeo de auténtico alto rendimiento.

Aunque la llegada de una nueva generación del Giulia y Stelvio se ha retrasado, la marca decidió no esperar más para crear una pieza única para los amantes del rendimiento. Por eso, las versiones Quadrifoglio Collezione funcionan como un puente entre lo tradicional y lo moderno, integrando elementos artesanales italianos con tecnología avanzada.

Colores emblemáticos para una edición sin precedentes

Para diferenciar aún más esta serie limitada, Alfa Romeo empleó dos tonos diseñados especialmente para estas versiones: “Rosso Collezione Giulia” y “Rosso Collezione Stelvio”. Ambos colores se inspiran en acabados del legendario 33 Stradale y en el histórico “Rosso Villa D’Este”, un tono que ha representado durante años la esencia estética de la marca.

El Rosso Villa d’Este se caracteriza por ser un rojo intenso y profundo, con variaciones que pueden inclinarse hacia el negro según la iluminación. En el caso del Giulia, la pintura adopta matices oscuros que acentúan su carácter agresivo y su enfoque hacia la deportividad extrema. En el Stelvio, el rojo adquiere una interpretación más brillante y abierta, resaltando un espíritu más polivalente y dinámico.

La carrocería no solo destaca por la pintura especial, sino también por la presencia de fibra de carbono en diversos componentes. Se incluyen la insignia frontal Quadrifoglio, las tapas de los retrovisores, el túnel central y partes del tablero. Uno de los elementos más llamativos es el techo de fibra de carbono expuesta, que añade un toque técnico y una presencia visual contundente.

Alfa Romeo Giulia y Stelvio Quadrifoglio Collezione. Crédito: Alfa Romeo. Crédito: Cortesía

Un interior artesanal pensado para coleccionistas

El habitáculo refuerza la idea de exclusividad. El tablero está recubierto en cuero con costuras rojas que crean un ambiente deportivo, cálido y sofisticado. Los asientos, elaborados en una combinación de cuero y Alcántara, llevan bordadas las numeraciones individuales de cada unidad, desde “1 di 63 Collezione” en adelante.

A esto se suman asientos Sparco con estructura de fibra de carbono, puertas aligeradas y paneles centrales tapizados en cuero. Cada detalle transmite la intención de Alfa Romeo de ofrecer un producto que además de funcionar como un vehículo de altas prestaciones, se convierta en un objeto de colección.

El regreso del V6: alma Ferrari, carácter Alfa Romeo

El corazón de esta edición limitada es el motor V6 de 2,9 litros con ADN Ferrari que impulsó a las versiones Quadrifoglio más recientes. En los modelos 2026, este bloque desarrolla aproximadamente 520 caballos de fuerza y viene acompañado de un sistema de escape Akrapovič incluido de serie, lo que realza el sonido característico que siempre distinguió a estos Alfa Romeo.

Los frenos carbono-cerámicos también vienen de serie, aportando un rendimiento superior y un acabado estético especial gracias a las pinzas anodizadas con la firma roja de la marca.

La producción será limitada a 63 ejemplares, un número que garantiza su rareza en el mercado mundial. Por ahora, Alfa Romeo ha confirmado que los Giulia y Stelvio Quadrifoglio Collezione estarán disponibles únicamente en Europa, Asia y Medio Oriente, sin confirmación de llegada a América.

