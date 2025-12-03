Retiro masivo en Nissan por fallas en parabrisas del Sentra

La llegada del invierno suele poner a prueba a los vehículos en distintos aspectos, desde la batería hasta los sistemas de frenado. Sin embargo, pocos conductores podrían imaginar que un parabrisas defectuoso se convertiría en la causa de un retiro masivo.

Lee también: Toyota RAV4 2026: probamos la nueva versión GR Sport

Esto es precisamente lo que ha sucedido con el Nissan Sentra 2025, un modelo que enfrenta un inconveniente inesperado: la aparición de burbujas en el parabrisas que comprometen la visibilidad del conductor.

Puedes leer: Toyota renueva el bZ4X: eficiencia, diseño y más tecnología

El problema ha sido reportado en múltiples regiones del país, lo que encendió las alarmas tanto en los propietarios como en la propia marca. Lo que parecía un defecto aislado se convirtió rápidamente en un asunto de seguridad pública al comprobarse que el fallo estaba presente en decenas de miles de unidades fabricadas durante 2025.

Un defecto que compromete la conducción segura

De acuerdo con los primeros reportes recopilados por Nissan, varios propietarios del Sentra 2025 comenzaron a detectar la presencia de burbujas en la capa laminada del parabrisas. Estas imperfecciones generan distorsión visual y reflejos que pueden resultar peligrosos, sobre todo en rutas con hielo o en condiciones de baja iluminación, como suele ocurrir durante buena parte del invierno.

Ante la acumulación de quejas, Nissan informó oficialmente a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), lo que desencadenó un proceso de investigación. Según documentos publicados por la agencia, un total de 41,797 unidades del Sentra 2025 deberán ser retiradas temporalmente para revisión debido a este defecto.

Aunque la presencia de burbujas podría parecer un detalle menor, las Normas Federales de Seguridad de Vehículos Motorizados (FMVSS) son estrictas al respecto: ningún parabrisas puede presentar imperfecciones visibles dentro de ciertas zonas críticas del campo visual. Estas irregularidades pueden afectar la correcta percepción de la carretera, dificultar la lectura de señales o generar reflejos peligrosos.

La causa del problema: un error en el proveedor

La raíz del defecto no está en el diseño del Sentra, sino en el proceso de fabricación del parabrisas. Nissan identificó al proveedor Vitro como el responsable del suministro del vidrio laminado.

La gran opción del Nissan Sentra 2025. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

Durante una auditoría interna en la planta de Aguascalientes, México, se detectó que unos pasadores dentro de los moldes de ensamblaje estaban desalineados. Este error provocaba una presión irregular durante el proceso, lo que daba como resultado la formación de burbujas de aire.

La NHTSA advirtió que, dependiendo de la zona en la que aparezcan, estas burbujas pueden reducir de manera directa la visibilidad del conductor y aumentar el riesgo de accidentes. Para muchos propietarios, el problema se intensifica en invierno, cuando la luz se refleja de forma irregular sobre la superficie defectuosa del cristal y la nieve dificulta aún más la visión.

Medidas tomadas por Nissan y alcance del retiro

Los vehículos afectados corresponden a Sentra modelo 2025 fabricados entre el 5 de julio y el 17 de octubre de 2025. Aunque el retiro involucra más de 41,000 unidades, Nissan estima que solo alrededor del 2.2% —unos 919 vehículos— presentan el defecto de forma real. Aun así, la compañía decidió actuar preventivamente para garantizar la seguridad de todos los propietarios.

Los concesionarios fueron notificados formalmente el 21 de noviembre, mientras que los propietarios recibirán la comunicación oficial a partir del 15 de enero de 2026. Todos los vehículos incluidos en el llamado deberán ser inspeccionados por técnicos certificados, quienes revisarán cada parabrisas y lo reemplazarán sin costo alguno si se detecta la presencia de burbujas.

El proceso no requiere un diagnóstico complejo y, en la mayoría de los casos, la sustitución del parabrisas se realiza en una sola visita al taller. Sin embargo, Nissan recomienda a los propietarios acudir lo antes posible, especialmente si conducen frecuentemente en zonas de clima extremo.

Cómo pueden los propietarios verificar si su Sentra está afectado

Para facilitar la identificación, los conductores pueden ingresar el número de identificación del vehículo (VIN) en el portal oficial de la NHTSA. El sistema confirmará de inmediato si el vehículo forma parte del retiro y ofrecerá instrucciones adicionales.

Esta herramienta también permite consultar retiros vigentes para otros modelos de cualquier fabricante.

Seguir leyendo:

Peligro de radiación en autos eléctricos: estudio lo revela

Elon Musk y su negativa total a fabricar una moto Tesla

Por qué no debes dejar gasolina vieja en tu tanque