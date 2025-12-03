Ojo, Ford ahora vende autos usados certificados en Amazon

La compra de autos usados suele ser una experiencia profundamente tradicional: visitar concesionarios, analizar inventarios limitados y negociar cara a cara.

Sin embargo, Ford decidió romper ese molde al llevar parte de su oferta de autos usados certificados directamente a Amazon, integrando su programa Blue Advantage en una plataforma que millones de usuarios consultan a diario para compras de todo tipo.

El movimiento no solo llama la atención por la magnitud del socio tecnológico, sino por lo que implica para el comprador actual, que busca comodidad, rapidez y procesos más transparentes. En lugar de iniciar el recorrido en un concesionario, ahora todo comienza en una pantalla: desde explorar modelos hasta solicitar financiamiento antes de pisar la sucursal.

¿Qué ofrece exactamente Ford en Amazon?

Lo que Ford incorporó en Amazon no es un simple catálogo de vehículos usados. Se trata exclusivamente de autos usados certificados, un sello que la marca utiliza para garantizar que cada unidad ha pasado por revisiones técnicas exhaustivas y cumple estándares específicos.

La certificación tiene tres niveles dentro del programa Blue Advantage:

Certificación Oro: modelos con hasta seis años y menos de 80,000 millas. Incluyen una garantía limitada integral de 12 meses.

modelos con hasta seis años y menos de 80,000 millas. Incluyen una garantía limitada integral de 12 meses. Certificación Azul: vehículos de hasta diez años con un kilometraje más contenido. En este caso, la marca ofrece una garantía limitada de 90 días.

vehículos de hasta diez años con un kilometraje más contenido. En este caso, la marca ofrece una garantía limitada de 90 días. Certificación para vehículos eléctricos: pensada para los modelos eléctricos Ford, con parámetros de inspección similares a los de la certificación Oro.

Para reforzar la confianza del comprador, todos los autos reciben asistencia en carretera y una garantía de devolución válida por 14 días o 1,000 millas, lo que ocurra primero. Esto permite que el cliente pruebe el vehículo en su entorno real antes de comprometerse definitivamente con la compra.

Cómo funciona la compra digital dentro de Amazon

En Amazon Autos, los usuarios encuentran vehículos disponibles dentro de un radio aproximado de 120 kilómetros de su ubicación. Allí pueden comparar precios, modelos, historial, características técnicas y fotos, todo sin salir de la plataforma.

El proceso está diseñado para que casi todo se gestione desde casa:

Búsqueda del vehículo y comparaciones.

Solicitud de financiamiento en línea.

Aprobación del préstamo y firma digital de documentos.

Una vez completado el papeleo virtual, el paso final sigue siendo presencial: el cliente recoge el vehículo directamente en el concesionario Ford local. Esto preserva el contacto con los vendedores autorizados y permite recibir asesoría personalizada, además de adquirir planes de servicio extendido si el comprador lo solicita.

¿Realmente vale la pena comprar un Ford certificado en Amazon?

La propuesta es atractiva para quienes valoran la transparencia y la conveniencia. El respaldo del programa Blue Advantage, unido al entorno de navegación familiar de Amazon, facilita la experiencia para quienes prefieren evitar largas visitas a concesionarios o desean hacer comparaciones más rápidas e imparciales.

Sin embargo, hay aspectos a considerar. Aunque Amazon centraliza la búsqueda, los precios no los define Amazon ni Ford, sino los concesionarios participantes. Por eso, los costos pueden variar significativamente dependiendo de la zona. Por ejemplo, algunos modelos disponibles pueden aparecer en rangos desde $18,000 dólares hasta $32,000 dólares, según el estado del vehículo, su año o su demanda local.

La compra digital no elimina del todo el contacto humano, pero sí reduce el tiempo necesario en la concesionaria, combinando —como la propia marca lo describe— “lo mejor de ambos mundos”.

