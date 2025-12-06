¿Qué pasa si remolcan tu auto en EE.UU.? Presta atención

Para muchos conductores, la idea de que su vehículo desaparezca sin aviso parece lejana, pero en Estados Unidos es más común de lo que se piensa. En ciudades con alta congestión, como Nueva York, Chicago o San Francisco, las autoridades aplican controles estrictos para mantener el flujo vehicular y garantizar que las calles sigan siendo seguras.

Cuando un automóvil interfiere con estas normas, la respuesta suele ser inmediata: remolque y traslado a un depósito autorizado.

Esto no busca castigar al conductor por un descuido menor, sino evitar bloqueos, retrasos y riesgos en zonas sensibles. Aunque el proceso puede resultar frustrante, forma parte de un sistema que prioriza movilidad y orden urbano. Lo importante es entender cómo funciona, qué lo detona y cómo actuar una vez que el auto ya no está donde lo dejaste.

Por qué pueden remolcar tu auto: causas más frecuentes

Detrás de cada remolque hay una razón regulada. Las autoridades locales —ya sean departamentos de tránsito, policías municipales o empresas contratadas— actúan según ordenanzas específicas.

Entre las causas más comunes están:

Estacionar en zonas prohibidas, como entradas privadas, áreas marcadas como “No Parking”, espacios para carga y descarga o pasos peatonales.

Bloquear elementos críticos, por ejemplo, hidrantes de incendio o rampas de accesibilidad.

Ignorar límites de tiempo en parquímetros o zonas de uso restringido.

Obstruir el tráfico, ya sea por doble fila o por invasión de carriles designados.

Vehículos abandonados, que permanecen días sin moverse o muestran señales de deterioro.

En grandes urbes, eventos masivos, operativos de limpieza de calles o emergencias también generan reglas temporales de estacionamiento que, si se pasan por alto, terminan en un remolque rápido.

¿Dónde va a parar un auto remolcado?

Una vez que un vehículo es retirado del lugar donde estaba estacionado, se traslada a un depósito de impound, un espacio seguro administrado por gobiernos locales o contratistas privados. Estos lotes pueden estar dentro de la ciudad o en las afueras, especialmente en zonas metropolitanas donde el espacio es escaso.

Cada jurisdicción está obligada a registrar todos los remolques realizados, por lo que tu auto no se pierde: queda documentado, inventariado y almacenado hasta que el dueño lo recupere.

Eso sí, el tiempo juega en contra. Mientras más días permanezca ahí, más suben las tarifas de almacenamiento, lo que convierte la búsqueda rápida en un asunto urgente. En situaciones extremas, si un vehículo no es reclamado después de un periodo establecido por ley, puede terminar en una subasta pública, aunque esto es más habitual en casos de abandono o infracciones graves, no por un estacionamiento indebido puntual.

Cómo localizar y recuperar tu auto paso a paso

Si llegas al lugar donde dejaste tu auto y no está, lo primero es mantener la calma. En la mayoría de ciudades no es necesario acudir directamente a una estación policial. Lo recomendado es:

Contactar a la línea no emergente de la policía o al departamento de tránsito

En muchas ciudades funciona el 311, desde donde pueden verificar si el auto fue remolcado y a qué depósito fue llevado.

Consultar plataformas digitales

Ciudades como Los Ángeles, Nueva York o Miami cuentan con apps o páginas que permiten rastrear vehículos remolcados ingresando la placa o el VIN.

Reunir documentos antes de ir al depósito

Para recuperar el auto necesitarás:

Identificación oficial

Registro del vehículo

Prueba de propiedad (título)

Seguro vigente

Sin alguno de estos requisitos, el proceso puede retrasarse.

Pagar las tarifas correspondientes

Es fundamental acudir con tarjeta o efectivo, ya que no todos los depósitos aceptan pagos en línea.

Cuando finalmente te entreguen el vehículo, revisa su estado físico. Si notas golpes o daños nuevos, repórtalos de inmediato a los encargados del impound para que quede registrado.

Cuánto cuesta un car impound: tarifas y recargos

Los precios suelen ser el golpe más fuerte para los conductores. En la mayoría de ciudades, el solo servicio de remolque cuesta entre $100 dólares y $300 dólares, dependiendo del tamaño del vehículo y la complejidad del retiro. A esto se suman:

Multas de estacionamiento asociadas a la infracción, que en muchos lugares van de $50 dólares a $200 dólares.

Almacenamiento diario, que puede alcanzar $50 dólares por día, acumulándose rápido si no recuperas el auto en menos de 24 horas.

En zonas con alta demanda o congestión, los valores pueden ser más altos, especialmente para vehículos grandes o difíciles de mover.

También puede haber cargos adicionales si el auto estaba bloqueado, mal ubicado o requirió maniobras complejas para remolcarlo.

¿Y si crees que el remolque fue injusto?

No todos los remolques se realizan correctamente. En casos donde consideres que tu auto fue retirado sin causa válida —por señalización confusa, errores administrativos o ausencia de obstrucción real— tienes derecho a apelar.

La mayoría de estados exige que las autoridades entreguen:

Pruebas fotográficas.

Notificaciones válidas.

Tarifas reguladas.

Puedes presentar una apelación ante la oficina de tránsito local, acompañada de evidencia como fotografías del lugar, recibos de parquímetro o testigos. Si el proceso demuestra que el remolque fue indebido, podrían reembolsarte los costos o anular la multa asociada. En casos complicados, un abogado especializado en tránsito puede ayudarte a defender tu caso.

Consejos para evitar que remolquen tu auto

La mejor defensa es la prevención. Algunas recomendaciones clave:

Lee siempre las señales de estacionamiento, incluso si estás familiarizado con la zona.

Evita estacionar junto a hidrantes, rampas o accesos privados.

Presta atención a los días de limpieza de calles.

Usa aplicaciones como ParkMobile o SpotHero para verificar restricciones.

Si visitas una ciudad por primera vez, revisa sus reglas locales antes de estacionar.

Mantén tu seguro y documentos en regla para evitar trabas si ocurre una emergencia.

