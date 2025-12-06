Así cambian los seguros de auto según tu estado en EE.UU.

Conducir en Estados Unidos implica cumplir con normas específicas que pueden cambiar de forma importante dependiendo del lugar en el que vivas. Entre esas reglas, una de las más esenciales es el seguro de auto mínimo obligatorio.

Estas exigencias no solo determinan si puedes circular o no, sino que además definen cuánto respaldo financiero tendrás en caso de un accidente. Por eso, entender cómo funciona el seguro obligatorio en cada estado es tan importante como conocer las señales de tránsito.

Cada estado establece sus propios montos y coberturas, lo que significa que no existe una única regla federal aplicable a todos los conductores. Aunque la mayoría del país exige un nivel básico de protección, hay dos excepciones: New Hampshire, donde el seguro no es obligatorio si el conductor demuestra responsabilidad financiera, y Virginia, que permite circular sin seguro pagando una tarifa anual.

Aun así, estas excepciones tienen condiciones muy particulares, por lo que la gran mayoría de los automovilistas sí necesita contratar una póliza para manejar legalmente.

La responsabilidad civil: el pilar del seguro obligatorio

En casi todos los estados, la cobertura mínima obligatoria es la responsabilidad civil, conocida como liability insurance. Esta protección cubre los daños que causas a terceros cuando eres responsable de un accidente. Incluye dos áreas principales:

Lesiones corporales a otras personas.

Daños materiales a vehículos o propiedades.

Para facilitar su lectura, las leyes estatales suelen expresar estos requisitos en un formato numérico del tipo 25/50/25, donde:

Primer número: límite por lesiones corporales por persona.

Segundo número: límite total por lesiones corporales por accidente.

Tercer número: límite para daños a la propiedad.

Mientras más altos son los valores, mayor es la protección. Sin embargo, estos números no siempre reflejan los costos reales de un accidente, que pueden ser considerablemente más altos.

Coberturas adicionales obligatorias según el estado

Aunque la responsabilidad civil es la base, muchos estados exigen protecciones complementarias que refuerzan la seguridad financiera del conductor. Entre las más frecuentes se encuentran:

PIP (Personal Injury Protection)

Esta cobertura médica paga gastos de salud sin importar quién causó el accidente. Es fundamental en los estados con sistema “no-fault”, como Florida, Michigan y New York. Gracias al PIP, los conductores obtienen acceso inmediato a servicios médicos sin procesos largos de reclamación.

UM/UIM (Uninsured/Underinsured Motorist)

Protege cuando otro conductor involucrado en un accidente no tiene seguro o tiene una cobertura insuficiente. Esta protección se ha vuelto particularmente importante debido a que millones de estadounidenses conducen sin seguro.

MedPay

Es una cobertura médica mínima requerida en algunos estados, como Maine o en New Hampshire cuando el conductor decide comprar un seguro. MedPay cubre gastos básicos como ambulancias o tratamientos médicos iniciales.

Estas exigencias adicionales muestran cómo cada estado diseña sus normas según su propia política de seguridad vial y su estructura de costos médicos.

Ejemplos de requisitos mínimos en distintos estados

Aunque las leyes cambian de un estado a otro, existen patrones comunes. Estos son algunos ejemplos representativos:

California: 30/60/15, actualizado recientemente para ajustarse a costos más altos de reparaciones.

Texas: 30/60/25, una de las combinaciones más frecuentes en el país.

Florida: no exige responsabilidad civil por lesiones corporales, pero sí requiere PIP y daños a la propiedad con un mínimo de $10,000 dólares.

Nueva York: 25/50/10, además de PIP y UM/UIM obligatorios.

Alaska: 50/100/25, uno de los montos mínimos más altos en Estados Unidos.

Estos ejemplos demuestran la importancia de revisar las normas estatales, especialmente si te mudas de un estado a otro o compras un vehículo en un lugar distinto al que resides.

¿Por qué los requisitos mínimos no siempre son suficientes?

Cumplir con la ley no implica estar completamente protegido. Muchos límites mínimos de responsabilidad civil son demasiado bajos en comparación con los costos reales de un accidente. Por ejemplo, los daños materiales de una colisión moderada pueden superar fácilmente los $25,000 dólares, y las facturas médicas pueden ascender a cantidades que superan por mucho ese monto.

Cuando la cobertura mínima no alcanza, el conductor responsable debe pagar la diferencia de su propio bolsillo. Esto puede afectar ahorros, bienes personales e incluso llevar a un proceso legal. Por ello, expertos y aseguradoras recomiendan aumentar la protección a límites como 100/300/100, y complementarla con coberturas como:

Colisión.

Contra todo riesgo (comprehensive).

UM/UIM con límites más amplios.

Estas pólizas ofrecen una protección más realista frente a los costos actuales del sistema médico y de reparación de autos en EE.UU.

