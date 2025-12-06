Cinco marcas icónicas al borde del adiós en EE.UU.

El mercado automotriz estadounidense ha demostrado una y otra vez que incluso los nombres más reconocidos pueden quedar rezagados si no logran adaptarse. Por ello, varias marcas tradicionales enfrentan un futuro incierto.

Aunque muchos creen que la electrificación es la principal amenaza, el problema es mucho más profundo y toca áreas como estrategia, posicionamiento, relevancia y ritmo de innovación.

En los últimos años, algunos fabricantes con un legado sólido han visto cómo su presencia en Estados Unidos se debilita de manera preocupante.

Esta tendencia no necesariamente significa que desaparecerán, pero sí evidencia que su continuidad depende de ajustes radicales y decisiones estratégicas urgentes. A continuación, analizamos cinco casos emblemáticos que muestran esta realidad.

Alfa Romeo: entre el encanto italiano y la poca confianza local

Pocas marcas despiertan tanta emoción visual como Alfa Romeo. Su diseño, su herencia deportiva y su personalidad los diferencian en un mercado saturado de propuestas similares. Sin embargo, esa misma personalidad no ha sido suficiente para consolidar una base sólida de compradores en Estados Unidos.

Aunque modelos como el Giulia y el Stelvio sí han captado la atención de los entusiastas, el consumidor promedio estadounidense suele priorizar confiabilidad, practicidad y durabilidad, valores donde los fabricantes japoneses y alemanes se imponen con facilidad. El resultado: ventas discretas que dificultan justificar la permanencia de la marca en la región.

Además, Alfa Romeo sigue enfrentando la percepción de que sus vehículos requieren más mantenimiento o presentan problemas mecánicos con mayor frecuencia. Si bien la marca ha intentado mejorar en ese aspecto, aún no logra revertir esa imagen, lo que la deja vulnerable en un mercado extremadamente exigente.

Buick: éxito en China, duda en casa

El caso de Buick es uno de los más peculiares de la industria actual. Mientras en Estados Unidos lucha por mantener relevancia, en China es una marca líder y un símbolo de estatus. Este contraste ha generado una dependencia tan grande del mercado chino que, para muchos analistas, la presencia de Buick en su país de origen parece cada vez más simbólica.

En Estados Unidos, su catálogo no ha logrado captar el interés de consumidores más jóvenes, y su imagen —tradicionalmente asociada a un público de mayor edad— no se ha renovado con la fuerza necesaria.

La gran interrogante es si General Motors decidirá mantener la marca en Estados Unidos simplemente por prestigio o si, eventualmente, la convertirá en una firma enfocada exclusivamente en el mercado asiático.

Ese dilema podría resolverse pronto, especialmente si las ventas locales siguen cayendo y los costos de operación no justifican su permanencia.

Chrysler: un gigante histórico sin rumbo claro

Hablar de Chrysler es hablar de una pieza fundamental en la historia automotriz estadounidense. Sin embargo, su relevancia actual está lejos de lo que un día representó. Con un portafolio reducido y pocos lanzamientos verdaderamente innovadores en los últimos años, la marca opera casi como una sombra de su antigua grandeza.

La falta de una estrategia clara ha sido uno de sus mayores problemas. Mientras otros fabricantes apuestan por electrificación, renovación estética y nuevas plataformas, Chrysler parece haber quedado atrapada en el pasado. Stellantis, su empresa matriz, tendría que apostar por un cambio profundo si quiere conservar a la marca. De lo contrario, su permanencia en el mercado podría verse comprometida más pronto de lo esperado.

Infiniti: lujo sin identidad definida

Infiniti nació con la intención de competir con los grandes nombres del lujo, pero en la práctica ese objetivo ha sido difícil de alcanzar. A pesar de ofrecer modelos con buen nivel de equipamiento, la marca no ha logrado diferenciarse ni generar una propuesta contundente frente a rivales como Lexus, BMW o Mercedes-Benz.

La falta de productos realmente novedosos y una línea que no ha evolucionado al ritmo de las expectativas del consumidor han debilitado su posición en Estados Unidos. Los compradores de lujo buscan innovación, diseño avanzado y tecnología de punta; elementos que Infiniti ha presentado de forma irregular. Sin un giro estratégico, la marca corre el riesgo de perder aún más terreno.

Fiat: un encanto europeo que nunca conquistó América

El regreso de Fiat a Estados Unidos generó entusiasmo entre quienes buscaban opciones compactas, eficientes y con personalidad. No obstante, ese entusiasmo se diluyó rápidamente. El gusto del consumidor estadounidense —más orientado hacia SUV, camionetas y vehículos familiares— no favoreció a los modelos pequeños de la marca italiana.

Aunque en Europa sus vehículos urbanos son prácticamente parte del paisaje cotidiano, en Estados Unidos la propuesta no logró conectar. Los intentos por posicionarse como una alternativa moderna y práctica no fueron suficientes para competir en un entorno donde los compradores privilegian el espacio y la potencia.

Hoy, Fiat se encuentra en una posición complicada, intentando justificar su continuidad en un mercado donde sus atributos no terminan de encajar.

