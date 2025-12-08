¿Y en Tesla? Elon Musk predice un mundo sin trabajo

La conversación sobre el futuro del empleo ha tomado fuerza a nivel internacional, especialmente ahora que la Inteligencia Artificial avanza a un ritmo nunca antes visto. En este escenario surgió nuevamente la voz de Elon Musk, un personaje acostumbrado a generar titulares con sus predicciones audaces y, a veces, polémicas.

Durante un foro de inversión que reunió a representantes de Arabia Saudita y Estados Unidos, Musk no se limitó a hablar de tecnología: lanzó una reflexión profunda sobre la manera en que la humanidad trabajará —o no trabajará— en las próximas décadas.

El empresario, conocido mundialmente por su papel al frente de Tesla y por transformar Twitter en la plataforma X, afirmó que la sociedad está encaminándose hacia un modelo en el que el trabajo será una decisión personal y no una obligación económica.

La premisa, según él, está ligada al crecimiento de la automatización y al desarrollo acelerado de sistemas capaces de sustituir tareas humanas con precisión y autonomía.

En ese contexto global, con Donald Trump como actual presidente de Estados Unidos, las palabras de Musk adquieren aún más visibilidad. Sus intervenciones suelen dividir opiniones, pero también elevan debates que tocan la base misma de cómo funcionarán las economías del futuro.

El trabajo como una opción, no una necesidad

Durante su intervención, Musk exploró una idea que él considera inevitable si la tecnología continúa avanzando. En sus propias palabras: “No sé qué es el largo plazo, quizá 10, 20 años o algo así. Mi predicción es que el trabajo será opcional. Será como practicar deportes, jugar a videojuegos o algo así. Si quieres trabajar de la misma manera, puedes ir a la tienda y comprar verduras, o cultivarlas en tu jardín. Es mucho más difícil cultivar verduras en tu jardín, pero algunas personas todavía lo hacen porque les gusta cultivarlas”.

Su planteamiento sugiere un mundo donde la producción de bienes y servicios esté casi completamente automatizada, permitiendo que las personas trabajen únicamente si así lo desean. Él mismo matizó su visión al recordar que no se trata de un cambio inmediato: “Así será el trabajo. Es opcional”, señaló, aunque reconoció que será necesario “mucho trabajo para llegar a ese punto”.

Un mundo donde el dinero pierde importancia

Más allá del trabajo, Musk también reflexionó sobre el papel del dinero en una sociedad altamente automatizada. Para él, si la IA y la robótica evolucionan con rapidez suficiente, la economía enfrentará una transformación tan drástica que el dinero podría dejar de tener la relevancia que tiene hoy.

Así lo expresó: “Supongo que, si se espera lo suficiente, suponiendo que haya una mejora continua en la IA y la robótica, lo cual parece probable, el dinero dejará de ser relevante en algún momento en el futuro. Seguirá habiendo limitaciones en la potencia, la electricidad y la masa. Los elementos fundamentales de la física seguirán siendo limitaciones. Pero creo que, en algún momento, la moneda se volverá irrelevante”.

Su visión, aunque futurista, apunta a un sistema donde la abundancia creada por máquinas autónomas reduzca la necesidad de intercambiar bienes a través de la moneda tradicional.

La robótica humanoide y la IA como motores del cambio

Uno de los puntos más llamativos de su intervención fue el énfasis en la robótica humanoide. Musk está convencido de que esta tecnología será la más influyente de la historia moderna, incluso más que los teléfonos inteligentes.

Según él, los robots con forma humana serán tan comunes como cualquier electrodoméstico: Será “la industria más grande o el producto más grande de la historia, más grande que los teléfonos celulares o cualquier otra cosa, porque todos querrán uno”.

Además, Musk reiteró su convicción de que la IA y la robótica no solo alterarán el mercado laboral, sino que también podrían erradicar la pobreza global: “La IA y los robots humanoides realmente eliminarán la pobreza. Básicamente, solo hay una manera de enriquecer a todos, y es mediante la IA y la robótica”.

Para el CEO de Tesla, su empresa ya está allanando ese camino mediante el desarrollo de robots como Optimus y los sistemas de IA que entrenan la conducción autónoma. Aun así, reconoció que no estarán solos en esta carrera: “Habrá muchas otras empresas que fabricarán robots humanoides”, cerró.

