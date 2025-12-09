Slingshot 2026: regreso premium y un Grand Touring exclusivo

Para Polaris, la experiencia de estar detrás del volante del Slingshot siempre ha girado en torno a las sensaciones puras: el viento, la carretera abierta y el diseño que convierte cada trayecto en algo memorable.

Ahora, la marca estadounidense vuelve a elevar el listón con la presentación de la gama Slingshot 2026, una línea que no solo destaca por sus nuevas combinaciones de pintura premium, sino también por el regreso de uno de sus modelos más especiales: el Grand Touring de edición limitada.

La compañía describe esta renovación como un paso natural hacia una identidad más expresiva y sofisticada. Así lo explica Josh Hermes, vicepresidente de Polaris Slingshot, quien reafirma la visión de la marca al declarar: “Desde el primer vistazo hasta cada kilómetro al volante, el Slingshot está diseñado para aprovechar al máximo cada momento, ofreciendo una experiencia de conducción inigualable”. Hermes también anticipa que los nuevos acabados y la vuelta del Grand Touring marcan un salto importante para la línea 2026: “Con nuevos colores, acabados premium y el regreso de nuestro exclusivo modelo Grand Touring, la línea 2026 eleva esa experiencia única a nuevas alturas”.

Grand Touring 2026: edición limitada con estilo y confort superior

El Slingshot Grand Touring 2026 vuelve con una identidad visual más marcada. Su combinación bitono Negro Viper y Verde Venom, ambas con acabado iridiscente, crea un efecto dinámico que varía según la luz y el ángulo de visión. Esta apariencia cambiante está complementada por el emblema exclusivo Grand Touring, reforzando su carácter de modelo limitado.

Slingshot Grand Touring. Crédito: Slingshot. Crédito: Cortesía

Más allá del aspecto exterior, Polaris equipa este modelo con accesorios pensados para quienes disfrutan de viajes prolongados. El Slingshade, junto con el guardabarros trasero a juego, se integra totalmente al diseño y ofrece protección sin comprometer la estética. Los paneles T-Top de apertura vertical, dotados de bisagras de fricción y ventanas tintadas, facilitan la entrada y salida sin perder visibilidad ni luminosidad.

En la cabina, los pasajeros encuentran asientos con calefacción y refrigeración, ajustables mediante botones integrados y realzados con costuras personalizadas. Este enfoque en el confort convierte al Grand Touring en uno de los modelos más cómodos de la historia del Slingshot.

Rendimiento y conducción personalizable

Tal como en la versión R, el Grand Touring utiliza el motor ProStar 2.0 L de cuatro cilindros, capaz de generar 204 caballos de fuerza. El conductor puede elegir entre transmisión manual o AutoDrive, y dos modos de manejo: Comfort, pensado para una conducción suave, y Slingshot, que ofrece cambios más rápidos y una respuesta más deportiva.

Los frenos Brembo®, sumados al capó deportivo ventilado, aportan un rendimiento más preciso, mejor aerodinámica y un flujo de aire mejorado en la cabina.

Tecnología y entretenimiento integrados

La experiencia dentro del Grand Touring se complementa con un nivel tecnológico superior. Su sistema de sonido Rockford Fosgate® Stage 3 Max + proporciona un audio envolvente de 700 vatios, gracias a dos altavoces laterales de 8 pulgadas y dos altavoces integrados en los reposacabezas.

Slingshot SLR. Crédito: Slingshot. Crédito: Cortesía

A esto se suma el kit de iluminación XKGlow®, que puede sincronizarse con la música mediante la app móvil Slingshot LED, creando un espectáculo visual dentro del habitáculo. Además, el modelo es compatible con el sistema RIDE COMMAND+, que añade funciones como clima en tiempo real, tráfico y localizador del vehículo. El primer año está incluido sin costo; después aplica una tarifa anual.

Una paleta de colores vibrantes y acabados premium

La gama Slingshot 2026 refuerza su presencia visual con nuevas pinturas premium en los modelos SL, SLR y R. Polaris incorpora nuevamente el acabado iridiscente en cinco colores distribuidos en tres modelos, tal como detalla Hermes: “Por demanda popular, hemos incorporado nuestro acabado iridiscente en tres modelos y cinco colores en 2026, incluyendo el nuevo Grand Touring”.

Los nuevos colores incluyen:

Blanco Relámpago y Naranja Sunburst para el SL.

Azul Rush para SL y SLR.

Gris Mirage para SLR.

El Slingshot R, como tope de gama, añade combinaciones premium como Gris Radiante con Rojo Indy Perlado y un Blanco Cristal con Mint Fade, ambos con acabado iridiscente. También continúa el Humo Medianoche, ahora con un elegante acabado mate metalizado.

Slingshot R. Crédito: Slingshot. Crédito: Cortesía

Nuevos rines de panal de cinco radios

Los modelos SLR y R estrenan rines de panal de cinco radios, diseñados no solo para mejorar la estética sino también el flujo de aire hacia los frenos. En el SLR se presentan con acabado mecanizado, mientras que en el R regresan con un acabado en negro brillante.

Precios oficiales de la gama Slingshot 2026

Slingshot S: desde $24,999 dólares (manual) y $26,849 dólares (automático), en Rojo Slingshot y Negro Jet.

Slingshot SL: desde $28,299 dólares (manual) y $30,149 dólares (automático), en Blanco Relámpago, Azul Rush y Naranja Sunburst.

Slingshot SLR: desde $31,399 dólares (manual) y $33,249 dólares (automático), en Azul Rush y Gris Mirage.

Slingshot R: desde $34,999 dólares (manual) y $37,149 dólares (automático), en Humo Medianoche, Gris Radiante con Rojo Indy Perlado, y Blanco Cristal con Mint Fade.

Slingshot Grand Touring: desde $41,999 dólares (manual) y $44,149 dólares (automático), con esquema bitono Negro Viper y Verde Venom, ambos iridiscentes.

