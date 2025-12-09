Así renace el Honda NSX: un ícono japonés vuelve a rugir

El Honda NSX de primera generación ha logrado mantenerse como un símbolo de ingeniería japonesa y una referencia en el mundo de los deportivos. Sin embargo, pocos imaginaron que aquel ícono volvería a las carreteras con una reinterpretación tan respetuosa como revolucionaria.

La responsable de esta vuelta no es Honda directamente, sino una colaboración entre JAS Motorsport y la histórica casa de diseño italiana Pininfarina, quienes tomaron el espíritu del modelo original y lo trasladaron al presente con un enfoque artesanal y moderno.

El resultado es el Tensei, un restomod que no pretende rehacer al NSX, sino “renacerlo”, como indica su nombre en japonés. En un panorama lleno de reinterpretaciones retro, este proyecto destaca por su precisión, su fidelidad al ADN del modelo de los 90 y su apuesta por una construcción minuciosa que combina arte, tecnología y rendimiento.

Un homenaje auténtico al NSX original

El NSX de primera generación se convirtió en un icono gracias a su equilibrio perfecto entre potencia, aerodinámica y facilidad de conducción. Su desarrollo contó incluso con la participación del legendario Ayrton Senna, un detalle histórico que marcó para siempre la reputación del modelo.

Por eso, no sorprende que Pininfarina y JAS Motorsport hayan decidido partir del chasis original del NSX para dar forma a su reinterpretación.

Cada unidad del Tensei parte de una base auténtica, a la cual se le desmonta la carrocería original para reemplazarla por una nueva estructura hecha completamente en fibra de carbono a medida.

El diseño, firmado por Pininfarina, conserva la silueta clásica del NSX, pero introduce ajustes sutiles que lo alinean con la estética contemporánea. Entre ellos destacan las nueva luces LED ultradelgadas, elementos aerodinámicos rediseñados y unas llantas fabricadas también en fibra de carbono.

Habitáculo renovado y enfoque en la conducción pura

Aunque el exterior mantiene una identidad reconocible, el interior del Tensei se transforma para ofrecer una experiencia de manejo moderna sin abandonar la esencia del clásico. La fibra de carbono domina en paneles, molduras y consola central, reforzando la sensación de deportividad.

Los compradores podrán elegir configuración con volante a la izquierda o a la derecha, así como materiales y combinaciones de tapicería al gusto. JAS y Pininfarina resumen la intención del proyecto en una sola idea: ofrecer una conducción pura, conectada, sin artificios innecesarios.

El JAS Tensei. Crédito: JAS Motorsport. Crédito: Cortesía

Corazón V6 optimizado y mecánica revisada

Como todo restomod respetuoso, el Tensei conserva el motor original del Honda NSX: un V6 de 3.0 litros atmosférico. Sin embargo, este propulsor ha sido revisado y optimizado para mejorar su respuesta, su rendimiento y su comportamiento a altas revoluciones.

A ello se suma una suspensión evolucionada, diseñada para ofrecer estabilidad y precisión a velocidades superiores a las que permitía el modelo de los 90.

En línea con la filosofía purista del proyecto, JAS decidió mantener una transmisión manual de seis velocidades, reforzando esa conexión directa entre conductor y máquina que definió al NSX original.

Producción limitada y precio por confirmar

JAS Motorsport adelantó que la producción del Tensei será muy exclusiva, probablemente no superará las 20 unidades. Aunque aún no hay un precio oficial, se espera que supere ampliamente las seis cifras, situándose en el rango de vehículos de colección hechos a mano. La información definitiva se revelará cuando el modelo entre en venta durante los primeros meses de 2026.

Aquellos afortunados que logren adquirir uno tendrán entre manos no solo un deportivo excepcional, sino una pieza de historia reinterpretada con una maestría pocas veces vista.

