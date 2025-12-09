Ford rompe un récord con 138 llamados a revisión en 2025

A lo largo de la industria automotriz hay listas que ningún fabricante quiere encabezar, y este año Ford ha terminado al frente de una de las más sensibles: la de los llamados a revisión en Estados Unidos.

La marca, históricamente reconocida por su volumen de ventas en camionetas, SUVs y modelos comerciales, se ha encontrado en 2025 lidiando con un número sin precedentes de retiros que ha encendido las alarmas dentro y fuera de la empresa.

Desde comienzos de año, la compañía ha debido activar múltiples campañas para corregir problemas detectados en vehículos nuevos y usados. Lo que inicialmente parecía un inicio complicado terminó convirtiéndose en un fenómeno que marcó negativamente el panorama de Ford a lo largo de todo 2025.

El crecimiento en la cantidad de llamados a revisión ha planteado interrogantes sobre los procesos internos de control de calidad, así como sobre el desgaste natural de millones de vehículos que circulan en el país.

Un incremento constante que sorprendió al mercado

Entre enero y noviembre de 2025, Ford emitió 138 llamados a revisión, situándose muy por encima de cualquier otro fabricante en el mercado estadounidense.

Esta cifra no solo es alta: es la más elevada registrada por un fabricante en un solo año dentro del país. Este récord, lejos de ser motivo de orgullo, se ha convertido en un desafío reputacional que la marca no puede ignorar.

El año comenzó con varios dolores de cabeza para la empresa. En apenas la segunda mitad de enero, Ford ya había emitido cuatro llamados a revisión por fallas que iban desde pérdida súbita de potencia hasta errores en el armado del sistema de dirección. Aunque estos incidentes parecían aislados, con el paso de los meses se evidenció una tendencia preocupante.

Cables defectuosos en cámaras, bugs en sistemas de infoentretenimiento, fallas en propulsión o problemas en suspensión: la lista creció mes a mes.

Si bien muchas de estas fallas no representaban riesgo inmediato para todos los vehículos, la enorme base de usuarios de Ford amplifica cualquier problema. Una anomalía que afecta a un porcentaje mínimo del total puede representar miles de unidades en circulación.

El 27 de mayo: un día que Ford no quiere recordar

Dentro de este complicado panorama, hubo una fecha que se convirtió en símbolo de un año difícil: el 27 de mayo de 2025. Ese día, Ford emitió 13 llamados a revisión en una sola jornada, una cifra que igualó los retiros totales que Mercedes-Benz registró en todo un año.

La noticia impactó fuertemente en medios, inversionistas y consumidores, quienes vieron en este episodio un reflejo de la magnitud de los problemas que estaba atravesando la compañía. Para muchos, fue el momento en que se confirmó que 2025 sería un año particularmente complejo.

Las fallas más frecuentes y la respuesta de Ford

Según datos de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), el mayor número de fallas se concentró en los sistemas eléctricos, especialmente en aquellos vinculados a la cámara de reversa y a los sistemas de prevención de retroceso.

Más de una docena de los retiros totales estuvieron relacionados con estas anomalías, que representan un riesgo notable en maniobras a baja velocidad.

También se registraron problemas en sistemas de propulsión, frenos, dirección y software de asistencia a la conducción. Este cúmulo de situaciones llevó a que muchos usuarios y analistas comenzaran a cuestionar la eficacia de los procesos de supervisión de calidad dentro de la marca.

El propio CEO de Ford, Jim Farley, se mostró preocupado por el volumen de alertas. En reiteradas declaraciones públicas afirmó que la compañía ha incrementado el número de inspectores y especialistas dedicados a analizar vehículos en circulación.

Farley también explicó que una parte importante de los retiros corresponde a modelos con entre 6 y 10 años de antigüedad, lo que implica un esfuerzo adicional para reforzar la confiabilidad en las gamas más actuales.

Los modelos más afectados y lo que espera Ford para 2026

Entre los vehículos que más protagonismo han tenido en los retiros se encuentra la F-150, algo esperable si se considera que es el modelo más vendido de la marca cada año. También aparecen la Expedition, Bronco, Ranger, Mustang y Explorer, con mayor incidencia en generaciones pasadas que en las más recientes.

De cara a 2026, Ford espera reducir significativamente la cantidad de llamados a revisión.

