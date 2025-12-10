Mercedes-Benz GLB 2027: lujo eléctrico para siete pasajeros

Muchos compradores buscan un SUV eléctrico que sea grande, cómodo y tecnológicamente avanzado, y ahí es donde el Mercedes-Benz GLB 2027 entra en escena. Inspirado en la esencia del GLK, este nuevo modelo se adapta tanto a familias de siete pasajeros como a quienes necesitan amplitud para viajar, todo bajo el sello de lujo característico de Mercedes.

Lee también: El gran todoterreno: precios del Subaru Trailseeker 2026

Lejos de ser un simple reemplazo, el GLB 2027 marca el inicio de una etapa para Mercedes-Benz, donde los vehículos compactos y medianos adoptan plataformas totalmente eléctricas más avanzadas.

Puedes leer: Slingshot 2026: regreso premium y un Grand Touring exclusivo

Su lanzamiento será global, con disponibilidad en concesionarios proyectada para el segundo semestre de 2026, mientras que las reservas ya están abiertas en distintos mercados europeos. Con versiones de cinco y siete asientos, el modelo apunta a convertirse en uno de los referentes de movilidad premium de gran capacidad.

Un SUV pensado para familias y aventureros

El Mercedes-Benz GLB 2027 fue diseñado bajo un concepto claro: ofrecer el mayor espacio posible dentro de una carrocería compacta, manteniendo proporciones equilibradas y una postura robusta.

La tercera fila de asientos, poco habitual en SUVs de este tamaño, permite transportar hasta siete pasajeros, mientras que la segunda y tercera filas pueden equiparse con hasta cuatro sillas infantiles, facilitando su uso para familias numerosas.

El interior también mejora en términos de comodidad. Mercedes incrementó la altura del techo y ajustó el diseño de los paneles laterales para proporcionar más amplitud a pasajeros altos. El asiento trasero es deslizante, lo que amplía el maletero cuando es necesario.

En capacidad de carga, el GLB ofrece 19 pies cúbicos, cifra que puede aumentar hasta 61 pies cúbicos con los asientos abatidos. Por su parte, el frunk delantero aporta 4,50 pies cúbicos, colocándose entre los más amplios de su categoría eléctrica.

Más del Mercedes-Benz GLB 2027. Crédito: Mercedes-Benz. Crédito: Cortesía

Más allá del espacio, Mercedes ha querido que este modelo sea un “compañero inteligente” para el día a día, según afirma la marca. Esto se refleja en la integración de funciones avanzadas de navegación, sistemas de asistencia y una plataforma digital que busca hacer de cada viaje una experiencia más fluida.

Tecnología de nueva generación y pantallas gigantes

Uno de los elementos más llamativos del GLB 2027 es la MBUX Superscreen, una superpantalla flotante que domina por completo el tablero. Está compuesta por tres secciones:

Una pantalla de 10,25 pulgadas para el conductor.

Una pantalla táctil central de 14 pulgadas.

Una pantalla adicional de 14 pulgadas para el pasajero delantero.

La marca también decidió mantener diversos controles físicos que facilitan la operación en movimiento, como la perilla de volumen y los selectores dedicados al sistema Distronic. Esta mezcla de botones tradicionales con superficies táctiles evita que el conductor dependa exclusivamente de gestos o menús digitales para accionar funciones básicas.

Otro punto clave es el sistema MB.OS, la arquitectura electrónica de Mercedes-Benz que ofrece actualizaciones inalámbricas (OTA) durante años, asegurando que el vehículo se mantenga vigente y funcional sin acudir al taller.

El conjunto se complementa con un asistente virtual mejorado, integrado con ChatGPT, Microsoft Bing y Google Gemini, lo que permite conversaciones naturales, navegación apoyada en Google Maps y respuestas inteligentes en tiempo real.

Diseño robusto, personalidad fuerte y gran autonomía

Visualmente, el GLB 2027 adopta líneas más potentes y proporciones que destacan su capacidad familiar. Mercedes conserva la filosofía de “Pureza Sensual”, con superficies limpias y detalles geométricos marcados. El frontal luce una parrilla completamente iluminada con 94 estrellas LED, mientras que algunas versiones incluyen iluminación adicional en la estrella central.

El techo panorámico viene de serie, y el opcional Sky Control permite proyectar hasta 158 estrellas en las noches, creando una atmósfera premium.

En la parte trasera, la barra LED que atraviesa todo el portón agrega modernidad, mientras que el pequeño alerón y las barras de techo aportan funcionalidad y un toque aventurero.

Interior del Mercedes-Benz GLB 2027. Crédito: Mercedes-Benz. Crédito: Cortesía

En cuanto a motorizaciones, el GLB se ofrece en dos versiones:

GLB 250+, con 268 caballos y 247 lb-pie, capaz de acelerar de 0 a 60 mph en 7,4 segundos.

GLB 350 4Matic EQ, con dos motores eléctricos que combinan 349 caballos y 380 lb-pie, logrando un 0 a 60 mph en 5,5 segundos y una velocidad máxima de 130 mph.

Ambos modelos se construyen sobre una plataforma de 800 V con una batería de 85 kWh. La autonomía varía según versión: 392 millas para el GLB 250+, y 381 millas para el GLB 350 4Matic EQ. Además, soportan carga rápida de hasta 400 V.

Su capacidad para salir del asfalto también es notable: cuenta con tracción total inteligente y un modo de conducción especial para terrenos difíciles. La capacidad de remolque máxima alcanza 4,400 libras, lo que lo coloca como uno de los eléctricos más capaces para actividades recreativas y viajes.

Según Mercedes-Benz, el GLB 2027 ya puede reservarse en algunos mercados de Europa. Las ventas oficiales en concesionarios comenzarán en la primavera, y aunque su llegada a Estados Unidos aún no ha sido confirmada, se espera que ocurra hacia el segundo semestre de 2026. El precio equivalente anunciado en su país de origen parte en aproximadamente $60,000 dólares, aunque la cifra puede variar según configuración y mercado.

Seguir leyendo:

Ford rompe un récord con 138 llamados a revisión en 2025

Así renace el Honda NSX: un ícono japonés vuelve a rugir

¿Y en Tesla? Elon Musk predice un mundo sin trabajo