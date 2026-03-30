Conductores sindicalizados impulsan proyecto de ley contra vehículos autónomos en California

Equidad, rendición de cuentas y seguridad para las familias ante la creciente presencia de vehículos autónomos en las calles de California es el reclamo de conductores del Sindicato de Trabajadores de la Economía Gig de California (California Gig Workers Union).

Varias docenas de ellos y sus aliados se manifestaron en un establecimiento del sur de Los Ángeles, desde donde se despliegan los robotaxis de la compañía Waymo. Allí, con pancartas en mano mostraron su respaldo al proyecto de ley SB 1246 del senador estatal Dave Cortese (San José).

“Llamamos por la atención de la gente de California sobre la necesidad de la propuesta de ley SB 1246. Necesitamos que estas empresas [de robotaxis) designen a personas responsables a cargo de los vehículos autónomos en California”, dijo Martín Manteca, director de California Gig Workers Union.

La compañía Waymo lidera actualmente en California, ofreciendo servicios de robotaxi totalmente autónomos en San Francisco, Los Ángeles y sus alrededores. Otras compañías importantes autorizadas para realizar pruebas o despliegues de vehículos autónomos incluyen a Zoox, Cruise, Nuro, AutoX, Motional y WeRide. Muchas de ellas se centran en el transporte bajo demanda y en la entrega automatizada en el Área de la Bahía.

El líder sindical expresó que los conductores de California no se pueden limitar a decir: “Es una computadora la que gestiona esto [el vehículo autónomo]”.

“Eso es inaceptable. Pone en peligro a nuestras comunidades. Exigimos una persona —una sola persona— por cada tres vehículos para realizar la supervisión”, señaló. “No queremos que haya solo 30 individuos —como escuchamos que ocurre en San Francisco— encargados de monitorear miles de vehículos autónomos”.

Estos vehículos autónomos compiten en el mercado de servicio al cliente con unos 800,000 conductores físicos de Uber y Lyft, quienes lograron la sindicalización como trabajadores independientes, en lugar de empelados y representan el 2% de la población estatal.

Margarita Peñalosa, conductora de Uber y Lyft durante más de ocho años, consideró que los choferes de ambas plataformas conocen las carreteras de California mejor que nadie.

“Todos los días, a todas horas y bajo todo tipo de condiciones, ayudamos a llevar a las personas a donde necesitan ir. Sabemos que la seguridad vial no es opcional”, manifestó. “Para nosotros, la seguridad es una prioridad, para nuestros pasajeros y para las comunidades a las que servimos”.

Peñaloza subrayó que la iniciativa de ley SB 1246 es un paso muy necesario para mejorar la seguridad y el cumplimiento de las normas viales, ya que, como conductores de plataformas, están obligados a cumplir con las normas de tránsito.

“Nosotros tenemos que portar una licencia de conducir válida de California, y podemos ser desactivados de la plataforma [de Uber y Lyft] si infringimos las leyes de tránsito”, indicó. “Las empresas de vehículos autónomos deberían estar sujetas a esos mismos estándares, ya que estas son las normas que existen para mantener a todos a salvo”.

El senador Cortese, autor del proyecto SB 1246, declaró que los vehículos autónomos ya están operando en las calles de California, pero las leyes para garantizar su operación segura no han avanzado al mismo ritmo.

“Cuando los vehículos autónomos se averían o bloquean el paso a los equipos de emergencia, las consecuencias son reales”, afirmó el legislador.

De hecho, recientes incidentes subrayan la urgencia de contar con medidas de protección.

Accidentes y peligros en las calles

Tan solo en 2023, el Departamento de Bomberos de San Francisco reportó 55 “sucesos inusuales” donde vehículos autónomos se adentraron erráticamente en escenarios de incendios y emergencias.

Frente a esta problemática de la tecnología robótica en dichos vehículos en las calles, la jefa de bomberos de San Francisco, Jeanine Nicholson reiteró que, “no es nuestro trabajo hacer de niñeras de sus vehículos”.

El 14 de agosto de 2023, dos vehículos autónomos de Cruise se detuvieron en los dos carriles de la derecha de una calle de cuatro carriles y sentido único, situada en el barrio de SoMa (South of Market, un extenso barrio del centro de San Francisco) donde fue hallada la víctima, de acuerdo con el informe del departamento. El documento señala que fue necesario mover un vehículo policial —ubicado en otro carril— para permitir la salida de la ambulancia.

Los vehículos autónomos retrasaron tanto el traslado como la atención médica, afirma el informe. El paciente que había sido atropellado por un automóvil, fue declarado muerto entre 20 y 30 minutos después de su llegada al Hospital General Zuckerberg de San Francisco, situado a unas 2.4 millas del lugar del accidente.

Cruise, filial de vehículos autónomos de General Motors, declaró que no tuvo responsabilidad alguna en el suceso.

Las imágenes de video que Cruise compartió con *The New York Times* parecían mostrar que uno de sus vehículos se retiró del lugar de los hechos antes de que la víctima fuera subida a la ambulancia, mientras que el otro permaneció detenido en el carril derecho hasta después de que la ambulancia se marchara. Las imágenes también mostraban que otros vehículos —incluida otra ambulancia— pasaron por el lado derecho del taxi de Cruise.

Niño atropellado

Los manifestantes de Los Ángeles informaron que los robotaxis pudieran retrasar la respuesta de agentes de policía ante un tiroteo masivo, han sido sorprendidos cuando rebasan ilegalmente a autobuses escolares estacionados y hasta causan accidentes.

En efecto, el 23 de enero de este año, un vehículo autónomo de Waymo atropelló a un niño sin causarle serias lesiones cerca de la Escuela Primaria Grand, en Santa Mónica, California, durante el horario de llegada matutina.

El niño salió corriendo hacia la calle desde detrás de un vehículo estacionado y no se encontraba en un paso de peatones. El vehículo autónomo frenó, reduciendo su velocidad de 17 a menos de 6 millas por hora, lo que resultó en la ausencia de lesiones reportadas. El accidente es investigado por autoridades de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA).

Al cierre de edición, la compañía Waymo no se manifestó sobre los efectos del proyecto de ley SB 1246.

¿Qué incluye la iniciativa de ley?

Exige un número suficiente de personal capacitado, con licencia de California y radicado en los EE. UU., para supervisar los vehículos autónomos.

Garantiza que las corporaciones de vehículos autónomos envíen a una persona en un plazo de 10 minutos en casos de choques, situaciones de peligro o vehículos averiados, para que las fuerzas laborales de las ciudades y condados no tengan que actuar como servicio de asistencia en carretera para robotaxis inmovilizados.

Equipar a los equipos de emergencia con las herramientas necesarias para mover manualmente los vehículos inmovilizados si estos bloquean las carreteras o provocan retrasos peligrosos.

Facultar a los gobiernos locales para imponer multas cuando los vehículos autónomos bloqueen el tráfico o interfieran con la respuesta de emergencia, estableciendo sanciones progresivas para las infracciones reiteradas.

Exigir la presentación de informes mensuales transparentes sobre seguridad. Se exigiría a las empresas de transporte compartido con vehículos autónomos (AV) que informen mensualmente datos sobre incidentes de seguridad, incluyendo la frecuencia con la que los vehículos quedan inmovilizados, la rapidez con la que responden las compañías y la frecuencia con la que se requiere intervención humana. Esta información se pondría a disposición del público.

“Paso la mayor parte de mis horas de vigilia conduciendo por las carreteras y, a medida que los vehículos autónomos se vuelven más comunes, necesitamos reglas claras para mantener nuestras calles seguras para todos y garantizar que las empresas asuman su responsabilidad cuando las cosas salen mal”, afirmó Mustafa El-Amin, conductor a tiempo completo de Uber y Lyft, y miembro del Sindicato de Trabajadores de la Economía Gig de California. “El proyecto de ley SB 1246 garantizaría que una persona real rinda cuentas y sea capaz de responder cuando más importa”.

“Si los vehículos autónomos dependen de operadores remotos para funcionar correctamente, entonces ese soporte debe ser inmediato, fiable y contar con el personal adecuado en todo momento, especialmente durante las emergencias”, señaló Trevor Adams, agente de control de estacionamiento en San Francisco y miembro del sindicato SEIU 1021.

“Ha habido demasiadas ocasiones en las que trabajadores municipales como yo no hemos tenido forma de mover un robotaxi atascado que bloqueaba el tráfico. Necesitamos la SB 1246 para que se exija a las empresas de vehículos autónomos que envíen a una persona real cuando surjan problemas, y así evitar que estas corporaciones traten a los servicios municipales como si fueran asistencia en carretera para sus vehículos autónomos averiados”.

Margarita Peñalosa añadió que los conductores de las plataformas conocen las carreteras de California mejor que nadie.

“Todos los días, a todas horas y bajo todo tipo de condiciones, ayudamos a llevar a las personas a donde necesitan ir.”, dijo. “Sabemos que la seguridad vial no es opcional; es una prioridad para nosotros, para nuestros pasajeros y para las comunidades a las que servimos”.

“Como conductores de plataformas, estamos obligados a cumplir con las normas de tránsito”, precisó. “Necesitamos contar con una licencia de conducir válida de California, y podemos ser desactivados de la plataforma si infringimos las leyes de tránsito. Las empresas de vehículos autónomos deberían estar sujetas a esos mismos estándares, ya que estas son las normas que existen para mantener a todos a salvo”.

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