Aumentan tarifas de taxis y viajes compartidos en Aeropuerto Internacional de Los Ángeles

Los viajes en taxis de viajes compartidos desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) o que tengan como destino la terminal aérea van a tener un incremento en sus costos.

La Junta de Comisionados de LAX aprobó este martes 10 de marzo un aumento en las tarifas para todos los servicios de viajes compartidos —incluidos taxis y limusinas—, que hasta ahora no cobraban por dejar pasajeros.

Con esta decisión, las tarifas de ascenso y descenso en la terminal aérea para taxis, limusinas y vehículos de viajes compartidos como Uber y Lyft pasarían de $4 a $6 dólares si es en el estacionamiento destinado para viajes compartidos, y de $5 a $12 dólares si es en el área de la terminal principal.

Sigue leyendo: Condenan a Uber a pagar $8.5 millones en caso de agresión sexual de un conductor

Tradicionalmente, todas estas tarifas se trasladan directamente a los usuarios de los transportes.

La junta de Comisionados también aprobó por unanimidad una propuesta independiente para exigir que los servicios de taxis y transportes de viajes compartidos limiten el número de pasajeros que ascienden o descienden en la terminal central.

De acuerdo con funcionarios, el propósito de aumentar las tarifas es reducir el tránsito vehicular en la terminal central del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

Sigue leyendo: Histórica legislación para conductores de Uber y Lyft

Los conductores de viajes compartidos que trabajan con servicios en LAX aseguraron que los ajustes de precios autorizados este martes por la Junta de Comisionados podrían dificultarles la vida.

“Muchos conductores renuncian en Año Nuevo. Muchos conductores se fueron por esto. No es justo. No pueden permitirse perder el tiempo. Si no ganas dinero, no puedes vivir, eso significa que te estás atrasando“, dijo el taxista Arnold Markaryn, en una entrevista con la cadena ABC.

Antes de aprobar el aumento en las tarifas, los funcionarios del aeropuerto dijeron que el objetivo a largo plazo es alentar a los viajeros a utilizar los trenes SkyLink una vez que el servicio sea inaugurado, sin que se tenga una fecha para su apertura.

Sigue leyendo: Uber inicia programa piloto de entrega de alimentos con drones

“Como la nueva puerta de entrada al aeropuerto, un viajero podrá subir al tren SkyLink y recorrer la herradura completa en 10 minutos“, dijo Vanessa Rodríguez, de Los Angeles World Airports.

La compañía Uber emitió una declaración en la que criticó los aumentos propuestos, asegurando que los ajustes equivalen a un incremento del 140%.

“Aumentar la tarifa de viajes compartidos en LAX de $5 a $12 dólares en la acera perjudicaría a los viajeros, a las familias trabajadoras y a las personas mayores que dependen de un transporte asequible y confiable”, expresó Uber, según la cadena ABC.

Sigue leyendo: Gobierno demanda por $125 millones a Uber tras negar viajes con perros de servicio y sillas de ruedas

“Uber apoya la mejora de LAX, pero no a costa de quienes lo mantienen en funcionamiento“, agregó la compañía de viajes compartidos.

Sigue leyendo:

· Uber ofrecerá viajes en helicóptero: cuánto costará

· Lucid Gravity, el SUV que Uber convertirá en robotaxi

· Uber lanza un nuevo servicio para mujeres: podrán elegir conductoras y compañeras de viaje