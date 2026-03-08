Clientes de viajes compartidos en Aeropuerto de Los Ángeles enfrentarían aumento de tarifas

Clientes de viajes compartidos que tengan como origen o destino el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) pronto podrían tener que pagar tarifas más altas.

La principal terminal aérea del área de Los Ángeles contempla duplicar las tarifas que pagan los usuarios de transporte compartido, taxis y limusinas.

La Junta de Comisionados del LAX tiene programada para este martes 10 de marzo una reunión especial en la que podrían autorizar un aumento en las tarifas que se les cobra a las compañías que ofrecen esos servicios.

Sigue leyendo: Avión de United tiene aterrizaje de emergencia en LAX por incendio en motor

Según “Los Angeles Daily News”, la propuesta pretende reducir la congestión de tránsito en los caminos aledaños de la terminal aérea, así como alentar a futuros visitantes a utilizar su transporte automatizado de personas de $3,500 millones de dólares programado para inaugurarse a finales de este año.

Las tarifas actuales en LAX para quienes dejan o recogen pasajeros son entre $4 y $5 dólares en tarifas base de acceso al aeropuerto por trayecto, según la ubicación.

Los tres servicios cobran por recoger pasajeros, pero únicamente los servicios de transporte privado también deben pagar por dejar a sus clientes.

Sigue leyendo: Vuelos cancelados en el Aeropuerto de Los Ángeles a Medio Oriente por conflicto en Irán

En la propuesta, se menciona que los pasajeros que utilicen cualquiera de los servicios pagarían una tarifa base de $6 dólares por trayecto, incluso al entrar y salir del estacionamiento remoto del LAX, a partir de abril de 2026.

Posteriormente, cuando entre en funcionamiento el sistema de transporte del LAX, llamado SkyLink, las tarifas podrían aumentar a $12 dólares por descenso o ascenso de pasajeros frente a las terminales 1-8, conocidas como Área de la Terminal Central (CTA).

De esta manera, quien ahora paga $10 dólares en tarifas de ida y vuelta, aportaría $24 dólares, o un 140% más, de ser aprobada la propuesta.

Sigue leyendo: FAA restringe a helicópteros el espacio aéreo del Aeropuerto de Los Ángeles

En comparación, recoger o dejar pasajeros en la acera en los aeropuertos internacionales de San Diego y San Francisco tiene un costo entre $4.50 y $6 dólares.

Según un informe del personal de Los Angeles World Airports (LAWA), las tarifas no han tenido aumentos en 10 años, y mencionan que ya no reflejan el valor del mercado aeroportuario, especialmente tras las inversiones multimillonarias en accesos terrestres al LAX y en otras instalaciones y servicios.

“La CTA tiene una capacidad finita, por lo que gestionar la demanda garantiza una experiencia positiva tanto para los viajeros como para los empleados, lo que ayuda a LAWA y a Los Ángeles a maximizar el valor de la inversión multimillonaria en SkyLink“, menciona el informe.

Sigue leyendo: Viajeros saturan el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles

De acuerdo con sus estimaciones, LAWA estimó que el incremento en las tarifas podría generar hasta $100 millones de dólares en el primer año completo después de la apertura de SkyLink.

Tras conocer los planes de LAWA, las empresas que ofrecen viajes compartidos no quedaron contentas con esa posibilidad.

La compañía Uber planeaba enviar un correo electrónico a sus clientes y conductores de Los Ángeles para advertirles del posible aumento en las tarifas ante la junta anunciada para este martes.

Sigue leyendo: Millones de residentes del sur de California preparan vacaciones

Uber dijo que las tarifas de LAX serían las más caras del mundo, por lo que pidió a sus clientes que contactaran a las autoridades de la ciudad y del aeropuerto para comunicarles su oposición.

Según Uber, el incremento en las tarifas sería pagado por los pasajeros y va directamente al aeropuerto y no a los conductores ni a Uber.

El posible aumento de la tarifa no es la única propuesta de la Junta de Comisionados de LAX que podría afectar a los visitantes.

Sigue leyendo: Cancelaciones de vuelos en LAX por el impacto del cierre del gobierno federal

Otra propuesta a votar limitaría el número de pasajeros que los taxis y las empresas de transporte podrían dejar o recoger en la acera frente a las terminales más concurridas del LAX.

Un informe del personal a la junta dijo que empresas como Uber y Lyft son responsables de unos 30,000 viajes diarios al área de la CTA.

Como parte de los acuerdos de licencia con LAX, Los Angeles World Airports exigiría a las compañías que no recojan más del 30% ni desembarquen más del 70% de sus pasajeros dentro del CTA. Los demás viajeros deberán dirigirse a una estación de SkyLink.

Sigue leyendo:

· Cinco aeropuertos de California afectados por cierre del gobierno

· Problemas de espera en LAX por falta de controladores aéreos

· Vuelo de Southwest realiza aterrizaje de emergencia en Los Ángeles