FAA restringe a helicópteros el espacio aéreo del Aeropuerto de Los Ángeles

La Administración Federal de Aviación (FAA) restringió por completo a todos los helicópteros, incluidos los de policía, bomberos y emergencias médicas, el espacio aéreo del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).

De acuerdo con el director de operaciones de Helinet y expiloto de helicóptero del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jorge González, la FAA comenzó a denegar todas las solicitudes de los pilotos de helicópteros para ingresar, o incluso cruzar, el espacio aéreo de LAX.

“La zona controlada del aeropuerto ha sido restringida a todas las operaciones de helicópteros. Punto. La causa de esto es un misterio para mí”, expresó González, en una entrevista con la cadena ABC.

El área cubre una gran franja del centro de la ciudad de Los Ángeles, lo que crea una zona que los operadores describen como de exclusión aérea repentina, sin precedentes para los helicópteros.

La restricción de las autoridades federales también está afectando a las agencias de seguridad pública locales.

Un mensaje enviado a las unidades del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) advirtió a los oficiales que el apoyo aéreo policial no estaría disponible en ciertas áreas debido a que los helicópteros no podían ingresar al espacio aéreo de la terminal.

Según la cadena ABC, el LAPD confirmó que las restricciones estaban vigentes, y que la FAA no dio ninguna razón para aplicar la restricción ni una estimación de cuánto tiempo duraría.

Gonzáles declaró que la prohibición también se aplicaba a los helicópteros de bomberos y a los servicios médicos de emergencia, incluidas las misiones de transporte de órganos.

“Imagínense los trasplantes y transportes de órganos humanos: tienen una fecha de caducidad. Por eso usan helicópteros, para agilizar la entrega. Cuanto más tiempo esté el órgano fuera, mayor es el riesgo de perderlo“, expresó el expiloto de helicóteros del LAPD.

“Como resultado de la revisión proactiva de seguridad a nivel nacional de la FAA en aeropuertos con tráfico mixto de helicópteros y aviones, estamos evaluando restringir las operaciones con Reglas de Vuelo Visual (VFR) cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX)“, dijo la FAA en un comunicado.

“Mientras realizamos esta evaluación, los controladores de tránsito aéreo prohibirán con mayor frecuencia la entrada al espacio aéreo de LAX a los operadores VFR, en función del volumen y la complejidad del tráfico que manejan, así como de las incidencias diarias en el espacio aéreo, como las condiciones meteorológicas y cualquier construcción cercana”, agregó.

En su comunicado, la FAA no informó por cuánto tiempo se mantendrá la restricción ni si otros aeropuertos están sujetos a prohibiciones similares.

Una revisión de los registros disponibles no muestra ningún incidente documentado de colisión de un helicóptero con un avión en el espacio aéreo de Los Ángeles.

