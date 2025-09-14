Gobierno demanda por $125 millones a Uber tras negar viajes con perros de servicio y sillas de ruedas

El Departamento de Justicia presentó una demanda contra Uber Technologies Inc. por discriminar a pasajeros con discapacidad, incluyendo a quienes utilizan animales de servicio y dispositivos de movilidad como sillas de ruedas plegables.

La demanda exige $125 millones de dólares para las personas que han sido objeto de discriminación y que previamente han presentado quejas ante Uber o el Departamento.

La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, alega que Uber violó el Título III de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), que prohíbe la discriminación por discapacidad por parte de empresas de transporte privadas como Uber.

La ADA también exige que Uber permita que los animales de servicio acompañen a personas con discapacidad en los vehículos y que ofrezcan transporte y asistencia a los pasajeros con sillas de ruedas plegables y dispositivos de movilidad.

La demanda civil del Departamento alega que Uber y sus conductores se niegan sistemáticamente a atender a personas con discapacidad; imponen recargos inadmisibles mediante el cobro de tarifas de limpieza por la muda de animales de servicio y cargos por cancelación a los pasajeros a quienes Uber les ha negado el servicio ilegalmente; y se niegan a modificar razonablemente las políticas, prácticas o procedimientos de Uber, cuando sea necesario, para evitar la discriminación contra los pasajeros con discapacidad, incluyendo negarles a las personas con discapacidades de movilidad la opción de sentarse en el asiento delantero cuando lo necesitan.

Debido a las negaciones de viajes de Uber, las personas con discapacidad han sufrido retrasos significativos, han perdido citas y se han quedado varadas debido a las inclemencias del tiempo.

“Durante demasiado tiempo, los pasajeros ciegos han sufrido repetidas denegaciones de viajes por parte de Uber por viajar con un perro de servicio”, declaró el Fiscal General Adjunto Harmeet K. Dhillon, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.

“Esta demanda busca poner fin a esta discriminación persistente y permitir que los pasajeros con discapacidades utilicen Uber. Haremos cumplir la garantía de la ADA de que las personas con discapacidades tengan igualdad de oportunidades y plena participación en todos los aspectos de la sociedad estadounidense, incluido el transporte”, continuó.

“Las empresas de viajes compartidos como Uber tienen prohibido negar a los pasajeros con discapacidad el mismo acceso al transporte que disfrutan los pasajeros sin discapacidad”, declaró el fiscal federal Craig H. Missakian, del Distrito Norte de California. “Esta demanda subraya el compromiso de Estados Unidos con el cumplimiento de la promesa de la ADA de igualdad de acceso”.

Sigue leyendo:

– Mujer secuestrada en Arizona por falso chofer de Uber se salvó gracias a una nota que dejó en una gasolinera

– Transeúnte ayuda a rescatar a una niña secuestrada en Texas que mostraba un cartel de “ayúdame” en Long Beach

–Policía de Kansas infraccionó a un vehículo y descubrió a niña de 6 años secuestrada